КАК СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ: 8 ШАГОВ К УСПЕХУ

Успех определяется не только высоким профессионализмом, но и правилами подачи этого профессионализма окружающим людям: коллегам, подчиненным, руководству.

Большинство современных больших компаний используют специально разработанный набор компетенций, владение которыми обеспечивает карьерный и, соответственно финансовый, рост. Проработав более 8 лет в сфере оценки руководителей высшего и среднего звена, можно с уверенностью сказать, что каждая уважающая себя отечественная компания и практически каждая иностранная имеют в своем арсенале наработанный собственный пакет из 8-12 компетенций, и более 80% этих корпоративных компетенций практически одинаковы между собой. А это значит, что требования к сотрудникам очень похожи: целеустремленность, ориентация на результат, лидерство, умелое руководство персоналом, инициативность, командность, стратегическое мышление и т.д.

Получается, что компания очень четко определяет правила игры для карьеристов:

• жесткий внешний отбор кандидатов;

• разработанный адаптационный период;

• системы внутренней оценки, постановка целей и оценка их достижения;

• ежегодная оценка по компетенциям;

• саморазвитие и обучение.

Нерешенными остаются вопросы:

• понимает ли каждый сотрудник эти правила?

• можно ли быстрее строить свою карьеру, если четко понимаешь стандарты?

• нужно ли реально смотреть на свои сильные и слабые стороны, умело демонстрировать первые и удачно нивелировать вторые?

Семинар поможет: Программа данного семинара позволит каждому участнику усвоить основные правила построения карьеры, понять свои сильные и слабые стороны, научиться вырабатывать результативную линию поведения.

Программа семинара: 8 шагов к успеху в жизни каждого карьериста:

• правила поведения успешного человека;

• компетенции, которые определяют карьерный взлет;

• формирование личного плана развития.

Психология человека. Инструменты понимания и влияния: • психотипы людей;

• методы определения основных движущих внутренних векторов человека;

• как использовать знания для оказания влияния и достижения максимально высокого результата.

Фильтры, которые предстоит пройти карьеристу:

• виды оценок персонала;

• правила поведения во время оценок.

О тренере: Алина Кравченко - Генеральный директор компании Consulting Group. Бизнес-тренер, консультант по вопросам эффективного управления, формирования управленческих команд, оценки руководителей, эффективных переговоров.

Стаж тренерской и семинарской работы: 7 лет.

Опыт успешного управления бизнесом 7 лет. Успешно реализовано более 40 проектов в сфере оценки ТОП менеджеров украинских и иностранных предприятий.

Среди заказчиков: «Нестле Украина», ОАО «Интерпайп Украина», Корпорация «ХайдельбергЦемент», Компания «Silicio Solar», СК «Брок Бизнес», ТС «Билла», ТС «Восторг», Представительство «Никомед», «ОТП Банк», «Байер», ООО «Лига Бизнес Закон», Корпорация «Ольвия», СК «АХА Страхование», СК «Дженерали Гарант», «Виссманн Украина», Представительство «Royal Kanin», Банк «Финансы и Кредит», СГ «ТАС», СК «Кредо-Классик», Торговая сеть «ДИАВЕСТ», СК «АЛИКО АИГ Лайф», СК «Гарант-АВТО», Представительство компании «Пфайзер Н.С.Р. Корпорейшн», ТД «ZARINA» ООО «Паритет-К», Квиза Трейд, АвтоИнтернешнл, Союз, Евронасиння, Теплоенерго, Универсал, ТПП (Запорожье), Софт Сервис, Херц, Старый Друже, Энерготранс Инвест, КОАКС, Балтимор, Квик Микс, Астра, Моэллер Электрик, Хоневелл, Украгроинвест, Кратос и другие.

Дополнительная информация: Дата проведения: 10 мая 2011г. (среда)

Начало: в 19:00, регистрация с 18-30 час.

Длительность программы: 3 часа

Стоимость для одного участника: 200 грн.

Место проведения: УНИАН, Киев, ул. Крещатик, 4.

Тел. для записи – 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net