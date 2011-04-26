Обращение Госгорпромнадзора по случаю Дня охраны труда в Украине

Обращение Организационного комитета по подготовке и проведению в 2011 году мероприятий по случаю Дня охраны труда в Украине в рамках Всемирного дня охраны труда к центральным и местным органам исполнительной власти, объединениям работодателей, профсоюзам, средствам массовой информации, руководителям и работникам предприятий, учреждений, организаций Украины

Ежегодно в более чем 100 странах мира отмечают День охраны труда.

С целью привлечения внимания общества, органов государственной власти, субъектов хозяйствования и общественных организаций к проблемам охраны труда 28 апреля в Украине согласно Указу Президента Украины от 18 августа 2006 года № 685/2006 отмечается День охраны труда.

Этот день в Украине совпадает со Всемирным днем охраны труда, девиз которого в 2011 году за рекомендацией МОТ – «Система управления охраной труда: путь к постоянному совершенствованию».

Система управления охраной труда – это совокупность методов и средств, которые способствуют предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, в отрасли, в регионе на основе мероприятий, направленных на выполнение требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда.

Субъектами системы управления охраны труда на государственном уровне являются: работодатель, государство и работник, задачей которых является постоянное взаимовыгодное сотрудничество. Это оптимальный путь для сохранения жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности.

Эффективное управление бизнесом предусматривает в том числе создание действенной системы управления, неотъемлемой составляющей которой должна быть система управления охраной труда, главной целью которой является обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека труда.

Работодатели должны осознавать, что их бизнес будет иметь успех, а они сами смогут без страха смотреть в будущее лишь при условии обеспечения на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда, а, следовательно, и сохранение жизни работников. Неотложная необходимость настоящего для действенного функционирования системы управления охраной труда – своевременный учет новых факторов, возникающих в ходе трудовой деятельности.

Обновление форм и методов безопасности труда, в частности, улучшение культуры безопасности труда, положительно повлияет на производительность труда и ее качество.

Но современные украинские реалии не утешительны: основные производственные фонды изношены, инвестиций в их развитие поступает мало и, как следствие, финансовых возможностей для улучшения условий труда и повышения уровня безопасности крайне недостаточно.

Следовательно, способность предотвратить и быстро реагировать на нарушения, совершенное знание дела, осведомленность во время выполнения работ, а особенно работ повышенной опасности, и принятие правильных решений, направленных на предотвращение или ликвидацию аварии, возможны лишь при условии четкого и правильного выполнения всех функций управления.

Потому сейчас на первое место выходит качество и непрерывность обучения всех работников, а особенно - ответственных за охрану труда. Его цель – получение дополнительных знаний и навыков по вопросам охраны труда и безопасного ведения работ, приобретение опыта из предотвращения аварийных ситуаций.

В то же время необходимо констатировать, что уровень риска гибели, или травмирования работников на предприятиях Украины выше, чем в развитых странах мира.

Ввиду важности для Украины обеспечения создания и эффективного функционирования системы управления на каждом предприятии, Организационный комитет обращается ко всем руководителям и работникам предприятий, учреждений, организаций разных форм собственности, центральным и местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, Фонду социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, профсоюзным организациям, объединениям работодателей с призывом обеспечить выполнение требований Закона Украины «Об охране труда» относительно необходимости внедрения системы управления охраной труда.

Соблюдение законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности станет залогом сохранения самого ценного – человеческой жизни, что даст возможность детям расти в полноценных семьях и быть счастливыми.

Но… достаточно много работников уже никогда не вернутся домой живыми. Почтив их память, обращаемся ко всем руководителям с просьбой изыскать возможности для предоставления помощи семьям потерпевших, инвалидам в результате трудового увечья и профессиональных заболеваний в решении материальных, социально-бытовых и других вопросов.

Организационный комитет обращается к представителям средств массовой информации с просьбой обеспечить всестороннее освещение мероприятий, которые будут происходить в Украине в рамках Недели охраны труда.

Контактное лицо:

пресс-секретарь Госгорпромнадзора

Екатерина Питенина

289-12-141

pitenina@ukr.net