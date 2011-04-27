Завтра в Киеве стартует международная акция «Георгиевская ленточка 2011»

Киев. 27 апреля, УНИАН. Завтра, 28 апреля, в Киеве стартует международная героико-патриотическая акция «Георгиевская ленточка 2011».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Всеукраинской общественной организации «Общевоинский союз Украины» Олег КАЛАШНИКОВ.

По его словам, символический старт акции состоится в 12.00 церемонией возложения цветов к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в парке Славы.

Он сказал, что акция продлится до 17 мая 2011 года.

О.КАЛАШНИКОВ подчеркнул, что ВОО «Общевоинский союз Украины» является официальным партнером акции, которая была инициирована Российским агентством международной информации «РИА Новости» и Студенческой общиной в год 60-летия Победы. По его словам, организация, которую он возглавляет, открыла 27 региональных информационных центров по распространению георгиевской ленточки, а также подготовила свыше 7 тыс. волонтеров, которые будут распространять ленточку в период проведения акции.

О.КАЛАШНИКОВ сообщил, что уже 50 тыс. этих ленточек приобретено в Москве. Также, по его словам, георгиевские ленточки будут закуплены на предприятиях Украины. «Мы надеемся в этом году распространить 200-250 тис. георгиевских ленточек в Украине. Ленточки пользуются очень большим спросом», - сказал он. При этом он добавил: «Мы удивляемся – самый большой спрос на георгиевские ленточки у нас идет с территории Западной Украины».

О.КАЛАШНИКОВ также сообщил, что 9 мая в Киеве будут торжества, посвященные 66-й годовщине Победы, которые пройдут по инициативе «Общевоинского союза Украины». Они начнутся в 11.30 возле станции метро «Арсенальная» и пройдут у арки Дружбы народов. По его словам, будет митинг, праздничный марш под духовой оркестр, общение ветераном около военно-полевых кухонь.

О.КАЛАШНИКОВ подчеркнул, что «Общевоинский союз Украины» нашел «полное понимание и поддержку со стороны Посольства Российской Федерации в Украине и Представительства Россотрудничества в Украине».

Директор культурных и образовательных программ Российского центра науки и культуры в Киеве Людмила ЧИЖОВА сообщила, что сегодня в акции «Георгиевская ленточка 2011» участвуют практически все страны, входящие в ООН. По ее словам, «эта акция призвана напомнить миру о тех жертвах, которые были принесены человечеством во имя Победы над фашизмом, не дать забыть молодому поколению о том, какой ценой досталась победа». Она подчеркнула, что девиз акции: «Победа деда - моя Победа».

Председатель Координационного совета ВОО «Общевоинский союз Украины» Юрий ЛАГНО сказал, что «на сегодняшний день георгиевская лента является официальным символом победы советского народа в Великой Отечественной войне наравне со знаменем Победы». По его словам, проведение «международной героико-патриотической акции в таком формате и масштабе, как она проводится уже шестой год, – это воспитание молодежи, поддержка ветеранов, это духовность нашего народа и нашей нации».

Также О.КАЛАШНИКОВ подчеркнул, что «Общевоинский союз Украины» поддерживает решение парламента Украины об использование красного знамени наравне с государственным в День Победы. По его словам, их организация «не допустит никаких волюнтаристских попыток, направленных на невыполнение норм действующего законодательства». «Мы поможем государственной власти. Мы поддержим и органы СБУ, и МВД, а если надо будет, то поверьте, у нас хватит сил выйти на публичные акции и защитить те решения, которые сегодня принимает легитимная, законно избранная украинская власть под руководством народного Президента Виктора ЯНУКОВИЧА», - добавил он.