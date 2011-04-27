Поступление в вузы по результатам ВНО поддерживает подавляющее большинство украинцев - исследование

Киев. 27 апреля. УНИАН. Поступление в высшие учебные заведения по результатам внешнего независимого оценивания (ВНО) поддерживается подавляющим большинством населения Украины, причем эта поддержка с годами растет.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива Ирина БЕКЕШКИНА, ссылаясь на результаты проведенных социальных исследований общественного мнения в целом и целевых групп в частности (в эти целевые группы входят те украинцы, чьи дети, дети родственников, близких друзей или они сами поступали в вузы по результатам ВНО).

“Мы проводили такие опросы несколько раз, и нужно сказать, что отношение к ВНО из года в год улучшалось. Я бы сказала, что это, по моему мнению, может, даже единственная успешная реформа в Украине, которая воспринимается положительно населением, и где сейчас совпадают точки зрения разных регионов Украины”, - сказала эксперт.

По ее словам, это успешная реформа, которая является одной из тех немногих, что объединяют общество.

Как отметила И.БЕКЕШКИНА, исследования показали, что количество тех граждан, чьи дети поступили туда, куда планировали, приблизительно одинаковое среди украиноязычных и русскоязычных граждан Украины. “Напомню, что на прошлом поступлении сдавали все тесты на украинском языке, но это не повлияло на результат - дети поступили туда, куда хотели... И по регионам также особой разницы нет”, - сказала она.

Так, согласно результатам опроса, который проводился 24 марта - 5 апреля с.г., ВНО как основной критерий поступления в вузы однозначно поддерживают 17% опрошенных в целом (в 2008 году - 14,6%), и 24,5% респондентов “целевой группы”; скорее поддерживают – 28,9% (в 2008 году - 27,3%) и 32,8%. При этом безусловно против такой системы зачисления в вузы выступили, соответственно, 10,9% (в 2008 году - 16,8%) и 11,3% респондентов, а скорее против – 19,2% (в 2008 году - 17,3%) и 18,9%. Колебались с ответом 24,1% (24,1% - в 2008 г.) опрошенного населения и 12,6% респондентов “целевой группы”.

По данным исследования, с тем, что ВНО ставит всех в равные условия, согласны 54,2% респондентов (35,2% преимущественно согласны и 19% полностью согласны), а в “целевой группе” – 63,9% (соответственно, 37,9% и 26%). Не согласными оказались 25,8% (преимущественно не согласен – 14,7% и совсем не согласен – 11,1%), в “целевой группе” – 25,3% (13,7% и 11,6%). Не определились с ответом 19,9% в целом опрошенных и 10,8% в “целевой группе”.

Кроме того, о том, что ВНО уменьшило уровень коррупции при поступлении в высшее учебное заведение сказали 41,7% (в “целевой группе” – 47,9%). С этим не согласились 31,3% (30,6% в “целевой группе”). Сказали, что трудно определиться с ответом – 27% (21,4%).

Как отметила И.БЕКЕШКИНА, главное, что опрошенные предлагают для совершенствования системы поступления в вузы по результатам ВНО – это лучше готовить учеников к сдаче тестов (51% население и 55% в “целевой группе”). Также, по мнению экспертов, очень важным является то, чтобы вузы обеспечили публичность и вразумительность системы зачисления абитуриентов (35% и 41%), и предварительно информировали абитуриентов о своих правилах поступления (33% и 39%).

Опрос проводился при поддержке Альянса Программы содействия внешнему тестированию в Украине (USETI). Был опрошен 1 тыс. 801 респондент во всех регионах Украины. Погрешность выборки не превышает 2,4%.