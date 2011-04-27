Каждый второй житель Украины против добавления вступительных экзаменов и среднего балла аттестата к ВНО при вступлении в вузы - опрос

Киев. 27 апреля. УНИАН. Каждый второй житель Украины выступает против добавления вступительных экзаменов и среднего балла аттестата к результатам внешнего независимого оценивания при вступлении в высшие учебные заведения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина БЕКЕШКИНА, ссылаясь на результаты проведенных социальных исследований общественного мнения в целом и целевых групп в частности (в эти целевые группы входят те украинцы, чьи дети, дети родственников, близких друзей или они сами вступали в вузы по результатам ВНО - это 33,5% опрошенных).

По данным опроса, почти 46% общего количества респондентов и 51% “целевой группы” негативно относятся к предложениям добавлять экзамены и средний балл аттестата при зачислении в вузы.

Так, на вопрос «Поддерживаете ли Вы нововведение об учете среднего балла аттестата и результатов ВНО при поступлении в вузы?”, позитивный ответ дали 33%, а еще 25,9% заявили, что в целом поддерживают эту идею, однако баллы аттестата должны составлять значительно меньшую, чем сейчас, долю по сравнению с баллами ВНО.

Не поддерживают нововведения 16,7%. 24,4% респондентов было трудно ответить.

Идею введения вступительных экзаменов положительно оценили 24,5% опрошенных, а 45,7% - отрицательно, потому что “это приведет к коррупции при поступлении в вузы”. Трудно было определиться с ответом 29,8% респондентов.

На вопрос “Что должно иметь решающее значение при зачислении абитуриентов в вузы?” 40,7% респондентов ответили, что таким фактором должны быть результаты ВНО. Среди “целевой группы” – 54,5%.

В то же время лишь 25,7% респондентов (20,7% “целевой группы”) главным фактором для зачисления согласны видеть вступительные экзамены, которые будет проводить высшее учебное заведение.

За средний балл аттестата свои голоса отдали 16,5% (17%).

Кроме того, 6,8% (6,8%) поддерживают то, что решающим должен быть результат собеседования в вузы; 2,6% (2,6%) – мотивационное эссе, что-то другое – 1,2% (2,5%). Трудно было определиться 17,6% опрошенных (10,4% “целевой группы”).

Опрос проводился при поддержке Альянса Программы содействия внешнему тестированию в Украине (USETI). Были опрошены 1 тыс. 801 респондент во всех регионах Украины. Погрешность выборки не превышает 2,4%.