В Черниговской области состоятся военно-патриотический сборы, организованные общественным движением «За будущее

Киев. 27 апреля. УНИАН. 30 апреля – 2 мая в Черниговской области состоятся пятые военно-патриотические сборы ВОО «Общественное движение «За будущее» под патронатом Президента Украины и при поддержке Министерства обороны Украины.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН член общественного совета при Министерстве обороны, координатор общественного движения «За будущее» Михаил ХАРЕЧКО.

По его словам, сборы состоятся в пгт Гончаровск на территории войсковой части А1815.

Председатель центрального исполнительного комитета ВОО «Общественное движение «За будущее» Елена ДЖЕНЖЕРЯ сообщила, что эти сборы будет проходить под лозунгом: “Лучшее будущее - в наших руках”.

По ее словам, в сборах планируется участие 350 учеников 10-11-х классов школ и студентов 1-3-х курсов вузов. Поступило почти 20 тысяч заявок на участие в сборах.

Как сказала Е.ДЖЕНЖЕРЯ, во время сборов будет уделено внимание “формированию у молодежи характерных черт патриота - уважение к Конституции Украины, к законам Украины, государственной символики, воспитанию уважения к родителям, людям преклонного возраста, к младшим по возрасту и людям с особыми потребностями, уважению традиций”.

Как сказал председатель ВОО «Общественное движение «За будущее» Денис ОЛЕЙНИК, военно-патриотические сборы разделены на четыре блока: военный (в частности, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, полоса препятствий), спортивный (в частности, турниры по футболу, волейболу, легкой атлетике, силовым видам соревнований), туристический и культурный.

По его словам, участники разбиваются на четыре лагеря - Орел, Барс, Рысь, Сокол - и соревнуются между собой.

Начальник управления пропаганды и военно-патриотического воспитания Главного управления воспитательной и социально-психологической работы Вооруженных сил Украины Алексей СЕРГИЕНКО отметил, что эти патриотические сборы – «не первая патриотическая акция, которую мы проводим совместно с общественной организацией «За будущее».

Он подчеркнул: “Большое количество заявок, которые поступают от молодежи для участия в этих мероприятиях, является подтверждением того, что молодежь чрезвычайно заинтересована в том, чтобы ознакомиться со спецификой военной службы, увидеть эту службу не с экрана телевизора, а изнутри, ознакомиться с военной техникой”.

По его словам, все это поможет “нашей молодежи укрепить в себе уверенность и желание служить, защищать Отчизну, быть настоящими патриотами”.

Как добавил М.ХАРЕЧКО, общественная организация не поддерживает ни одну из политических сил, а участие в сборах принимают представители разных политических сил.