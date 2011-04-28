Против депутата Иванющенко, который никогда не совершал преступлений, развернута информационная война - адвокаты

Киев. 28 апреля. УНИАН. Против народного депутата Украины Юрия ИВАНЮЩЕНКО, который никогда не совершал преступлений, развернута информационная война.

Об этом заявила адвокат Ю.ИВАНЮЩЕНКО, управляючий партнер юридической фирмы ILF, заслуженній юрист Украины Татьяна ГАВРИШ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, адвокаты имеют достаточно доказательств невиновности их подзащитного, в частности, Служба безопасности, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Украины не имеют никакой информации о причастности депутата к совершению тяжких преступлений и к уголовным группировкам.

“На данный момент нами получены официальные ответы СБУ, МВД, Генпрокуратуры Украины, то есть именно тех органов, в чью компетенцию входит проверка фактов причастности любого лица к совершению тяжких преступлений, - сказала Т.ГАВРИШ. - Мы можем убедительно утверждать, что имеем достаточную доказательную базу для опровержения заведомо ложных сведений относительно причастности Ю.ИВАНЮЩЕНКО к совершению тяжких уголовных преступлений, а также относительно его причастности к криминальным группировкам”.

По словам адвоката, в письме Департамента информационных технологий МВД Украины сообщается, что “сведения о привлечении к уголовной ответственности на территории Украины в отношении Ю.ИВАНЮЩЕНКО отсутствуют, осужденным по уголовным делам не значился и не значится, в розыске не находился и не находится”.

Т.ГАВРИШ добавила, что Генеральная прокуратура Украины также сообщила, что “органами досудебного следствия уголовные дела в отношении Ю.ИВАНЮЩЕНКО не возбуждались и в производстве не находятся”.

“Эта информация также была подтверждена СБУ, которая в своем ответе заявила, что, по результатами осуществленной проверки, в СБУ отсутствует информация о причастности Ю.ИВАНЮЩЕНКО к организации и совершению преступлений, в том числе заказных”, - добавила адвокат.

Она также сослалась на письмо за подписью заместителя министра внутренних дел, начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Сергея ЧЕРНЫХ, в котором сообщалось, что “в отношении Ю.ИВАНЮЩЕНКО органами внутренних дел Украины оперативно-розыскные дела не заводились и не заведены и никакие оперативно-розыскные мероприятия не проводились и не проводятся”.

Кроме того, по словам Т.ГАВРИШ, в ответе Генпрокуратуры отмечается, что “во время расследования уголовных дел по фактами умышленного убийства президента футбольного клуба “Шахтер” А.Брагина, бывшего начальника судоходной компании “Азовского морского пароходства А.Бандуры, их судебного разбирательства установлено, что отношения к этим событиям Ю.ИВАНЮЩЕНКО не имеет”.

В свою очередь, консультант Михаил ПОДОЛЯК заявил, что в государстве проводится кампания по дискредитации Ю.ИВАНЮЩЕНКО. Отвечая на вопрос, кто и по каким мотивам заказал эту кампанию, М.ПОДОЛЯК отметил, что “в Украине есть разные группы влияния”, которые “периодически вынуждены атаковать друг друга”. “И если появляется какая-то новая группа, то она попадает под удар”, - добавил он. При этом М.ПОДОЛЯК заметил, что “борьба за влияние, обычно, идет более цивилизовано”. “В отношении Ю.ИВАНЮЩЕНКО применили нецивилизованные методы, то есть начали обвинять в криминальных действиях. Кто это делал? Без проблем. Вы сами проанализируйте, кто сегодня и на какие отрасли бизнеса влияет”, - добавил он.

Кроме того, по мнению М.ПОДОЛЯКА, о непричастности Ю.ИВАНЮЩЕНКО к совершению уголовных преступлений свидетельствует тот факт, что о нем не упоминается в книге "Донецкая мафия".

По его словам консультанта, “оперативная информация, которая была использована в этой книге и в том числе давалась Юрием ЛУЦЕНКОМ, но там нет ничего о так званом влиятельном и крутом авторитете как «Юра Енакиевский», как Ю.ИВАНЮЩЕНКО называли некоторые СМИ.

Как отмечается в розданных на пресс-конференции материалах, в официальном ответе МВД отмечается: «Информация о руководителях преступных групп с кличкой «Юра Енакиевский» или «Юра Малой» и причастности к ним народного депутата Украины ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. в МВД отсутствует, органами ВД Украины оперативно-розыскное дело на ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. не заводилось и оперативно-розыскные мероприятия не проводились».

«Опираясь на такие фундаментальные юридические доказательства, перед адвокатами Ю.ИВАНЮЩЕНКО стоит теперь новое задача – в судебном порядке очистить репутацию народного депутата от заведомо ложных обвинений и фальшивых ярлыков, которые так или иначе дискредитируют реальные намерения народного депутата, его реальную жизненную биографию, его деловые и профессиональные навыки, его бизнесовые интересы», - говорится в материалах, розданных на пресс-конференции.

В них также сообщается, что юридические советники Ю.ИВАНЮЩЕНКО оставляют за собой право подать в суды иски о защите чести, достоинства и деловой репутации и с требованием опровержения недостоверной информации. «Целью подачи исков является исключительно защита имени Ю.ИВАНЮЩЕНКО от злоумышленных информационных нападок со стороны оппонентов», - заявляют участники пресс-конференции.