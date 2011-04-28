Эксперты выступают за широкое внедрение механизма социального заказа для решения проблем местных общин
Киев. 28 апреля. УНИАН. Эксперты выступают за более широкое внедрение механизма социального заказа для решения проблем местных общин.
Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН по итогам Всеукраинской научно-практической конференции «Социальный заказ в Украине: опыт 10 лет внедрения», которая была проведена в Одессе Одесским общественным институтом социальных технологий в рамках проекта «Социальный заказ - эффективный инструмент местного развития».
Директор Одесского общественного института социальных технологий Андрей КРУПНИК сообщил, что одним из инициаторов и организаторов разработки и внедрения механизма социального заказа был Одесский общественный институт социальных технологий, который уже на протяжении 10 лет осуществляет научно-методическое сопровождение этого механизма. По его словам, механизм общественного заказа давно и успешно используется в развитых странах, где власть на местном уровне заказывает решение наиболее сложных вопросов социального характера общественным организациям, финансируя выполнение этих работ за счет бюджета.
А.КРУПНИК отметил, что механизмы социального заказа в Украине впервые были внедрены в Одессе. «10 августа 2000 года Одесский городской совет впервые в Украине принял положение о социальном заказе, с помощью которого на протяжении 11 лет Одесса, а за ней еще около 30 городов Украины, внедряют у себя этот механизм», - сказал он.
На сегодняшний день социальный заказ и его модификации внедрены в Харькове, Киеве, Николаеве, Бердянске, Ривне, Луцке и других городах Украины. Сейчас продолжается процесс создания такого механизма в Днепропетровске, Запорожье, Луганске, Полтаве, Виннице.
По словам А.КРУПНИКА, сегодня в условиях нехватки ресурсов, кадров в органах власти и недостаточного понимания некоторых глубинных проблем общества социальные проблемы могут решать представители общественных структур - общественные организации и органы самоорганизации населения.
А.КРУПНИК отдельно остановился на опыте использования механизма социального заказа в Одессе. Он сообщил, что в Одессе уже состоялось 10 конкурсов с участием общественных организаций, в ходе которых были представлены 427 социальных проектов, из которых поддержано и реализовано 165.
А.КРУПНИК также сообщил, что на конференции был согласован проект Типового положения о городском социальном заказе и методика социальной диагностики, а также пакет законодательных предложений по этому вопросу. Кроме того, участники конференции приняли рекомендации относительно необходимости создания законодательной базы для развития в Украине механизма социального заказа путем принятия комплекса законодательных актов, в частности закона «О социальном заказе», и внесения поправок в Гражданский, Налоговый и Бюджетный кодексы.
В свою очередь, руководитель программ Украинского центра перспективных исследований Максим ЛАЦИБА отметил, что в мире уже давно признано, что самые лучшие социальные услуги для граждан предоставляют общественные организации. «Немногие знают, что 60% социальных услуг в Германии производится именно общественными организациями за бюджетные средства», - сказал он.
М.ЛАЦИБА отметил, что социальные услуги, произведенные общественными организациями, являются более дешевыми и более качественными. По его словам, основная проблема, которая мешает муниципалитетам заказывать социальные услуги у общественных организаций, законодательная. «Одна часть проблемы, что общественные организации в законе об объединении граждан не могут должным образом осуществлять свою хозяйственную деятельность, вторая проблема - фактически отсутствующий рынок закупок социальных услуг у какого-либо поставщика, третья проблема - нет достаточной нормативной базы относительно проведения конкурса проектов для общественных организаций по дополнительным социальным услугам», - сказал он.
«Мы видим, что те города, которые попробовали этот механизм, от него не отказываются, а только увеличивают количество выделяемых средств. Они увидели реальный эффект, поэтому это дело нужно развивать», - сказал эксперт.