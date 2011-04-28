НФПУ заявляет о всеукраинской тенденции ухудшения отношений между работодателями и наемными работниками

Киев. 28 апреля. УНИАН. В Украине наблюдается общенациональная тенденция к ухудшению отношений между работодателями и наемными работниками.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав ЯКИБЧУК.

«Есть общенациональная тенденция ухудшения отношений между работодателями и наемных работников, есть вопросы нарушения прав работников по всей Украине» - сказал он.

М.ЯКИБЧУК, ссылаясь на результаты мониторинга (1 мая 2010 г. - 1 мая 2011 г.) ситуации с соблюдением прав трудящихся на предприятиях Украины, сообщил, что все еще острой проблемой остается увеличивающаяся задолженность по заработной плате. Так, по его словам, в середине прошлого года Украина вошла в число 7 стран, долги по зарплатам в которых были самыми большими в мире. На 1 апреля 2011 года задолженность по зарплате составила 1,324 млрд. грн. При этом основными отраслями-должниками являются промышленность, строительство и операции с недвижимостью.

Кроме того, по его словам, проблемным для Украины остается вопрос низких зарплат, а также штучное занижение их размера.

Третьей проблемой трудящихся М.ЯКИБЧУК называет нарушение условий труда. Анализ несчастных случаев за 2010 год свидетельствует о том, что к наиболее травмоопасным отраслям экономики и видам работ относятся: подземная добыча угля (36,5% от общего количества травмированных в Украине), выращивание зерновых и технических культур (3,3%), деятельность лечебных заведений (2,6%), металлургия (2,5%), строительство (2,2%).

Также он обращает внимание на фактическое вытеснение с рынка представителей малого и среднего бизнеса в связи с принятием не совсем совершенного Налогового кодекса. Так, данные ГНА говорят о том, что в январе-марте 2011 года количество физических лиц-предпринимателей сократилась на 30%.

Острой для Украины по мнению М.ЯКИБЧУКА является сегодня проблема безработицы. Так, по данным Госкомстата, на 1 апреля 2011 года в стране зарегистрировано 635,6 тыс. безработных, против 518,9 тыс. годом ранее. При этом председатель НФПУ отметил, что данные Госкомстата отражают только третью часть безработных, определенную расчетами Международной организации торговли. Таким образом, всего в стране около 1,9 млн. безработных, кроме того, есть еще и 1,5-2 млн. частично безработных.

Что касается регионального разреза, то больше всего нарушений прав трудящихся зарегистрировано в Донецкой области. Регион является лидером по задолженности по выплате зарплат (244,584 млн. грн. на 1 апреля, учитывая неофициальные данные и теневую занятость (данные НФПУ) — 368,16 млн. грн.), по массовому снижению оплаты труда, нарушению условий и охраны труда (36,2% всех случаев травматизма на производстве и 28,8% общего количества профзаболеваний) и безработице (9,3% трудоспособного населения области не имеет работы). Проблемными также названы Луганская, Днепропетровская и Львовская области.

По информации М.ЯКИБЧУКА, к числу отраслей с самым большим количеством трудовых конфликтов в связи с полным спектром нарушений интересов трудящихся в апреле 2010 г. - марте 2011 г. можно отнести промышленность, строительство и сельское хозяйство.

Также ЯКИБЧУК сообщил, что в этом году НФПУ не стал определять лучшего работодателя, так как на сегодня права трудящихся нарушают практически все предприятия. При этом самым плохим работодателем признано государство.