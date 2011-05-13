В пятницу, 13 мая, агентство УНИАН и Студия управления временем BogushTime в рамках работы Лаборатории "Сделай себя сам" проведут єкспертную дисскусию на тему: "Как сформировать команду?"

Слушатели получат ответы на такие вопросы:

- Как подобрать персонал под компанию и ее цели?

- Кто должен это делать? Сколько компании необходимо собеседований?

Каким должен испытательный срок для сотрудников?

- Сколько должно остаться людей в компании после собеседований и испытательного срока?

- Должна ли компания прощаться с конликтными людьми?

- Успешные примеры команд.

Приглашаются владельцы малого и среднего бизнеса, руководители компаний и подразделений, hr-менеджеры, рекрутеры.

Модератор – бизнес-тренер, основательи владелица Студи управления временем BogushTime Людмила БОГУШ.

Необходимая информация:

Дата : 13 мая 2011 р. (пятница).

Начало: 18-30.

Длительность: 2 часа

Стоимость участия – 150 грн.

Место: УНІАН, м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Запись: по тел. (044) 279-33-53 или - на эл.почту - vika@unian.net