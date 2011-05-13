КАК СФОРМИРОВАТЬ КОМАНДУ
Успех компании - в людях. Как подобрать персонал под компанию и ее цели? Кто должен это делать? Сколько компании необходимо собеседований? Каков должен быть испытательный срок для сотрудников?
В пятницу, 13 мая, агентство УНИАН и Студия управления временем BogushTime в рамках работы Лаборатории "Сделай себя сам" проведут єкспертную дисскусию на тему: "Как сформировать команду?"
Слушатели получат ответы на такие вопросы:
- Как подобрать персонал под компанию и ее цели?
- Кто должен это делать? Сколько компании необходимо собеседований?
Каким должен испытательный срок для сотрудников?
- Сколько должно остаться людей в компании после собеседований и испытательного срока?
- Должна ли компания прощаться с конликтными людьми?
- Успешные примеры команд.
Приглашаются владельцы малого и среднего бизнеса, руководители компаний и подразделений, hr-менеджеры, рекрутеры.
Модератор – бизнес-тренер, основательи владелица Студи управления временем BogushTime Людмила БОГУШ.
Необходимая информация:
Дата : 13 мая 2011 р. (пятница).
Начало: 18-30.
Длительность: 2 часа
Стоимость участия – 150 грн.
Место: УНІАН, м. Київ, вул. Хрещатик, 4.
Запись: по тел. (044) 279-33-53 или - на эл.почту - vika@unian.net