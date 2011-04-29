Депозиты БТА БАНКА – стабильность и надежность

Доверие к банку во многом определяется ростом депозитного портфеля. C начала 2011 года объем вкладов физических лиц увеличился на 15% и составил более 720 млн. грн., что свидетельствует о том, что интерес клиентов к банку и узнаваемость бренда растет, депозитные продукты и акции, проводимые «БТА БАНКОМ», интересны его клиентам.

Так, в апреле месяце закончилась яркая депозитная акция "Твій депозит - твій відпочинок". По итогам акции 24 вкладчика банка стали обладателями туристических сертификатов. Главная особенность призов – победители сами выбирают время и место для путешествия.

«БТА БАНК» продолжает активно развивать и улучшать депозитные продукты для физических лиц, предлагая своим клиентам новые интересные программы и депозитные акции.

Отметим, что ПАО "БТА БАНК" является финансовым учреждением с высоким уровнем ликвидности, что позволяет своевременно и в полном объеме выполнять все свои обязательства перед своими клиентами и партнерами. Так, по состоянию на 01.01.2011 г. норматив мгновенной ликвидности “Н4” (который свидетельствует о способности банка обеспечить выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов) составляет 110% (при нормативе 20%). По состоянию на 14.03.2011 Независимое рейтинговое агентство "Кредит-рейтинг" в очередной раз подтвердило рейтинг ПАТ "БТА БАНК" как банка с высокой надежностью депозитов.