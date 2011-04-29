На луцком ОАО «Хлеб» открыта новая автоматизированная линия по производству батонов

На ОАО "Хлеб" (г. Луцк), входящем в состав ОАО "Холдинговая компания "Хлебные инвестиции", была открыта новая, полностью автоматизированная линия по производству батонов, производительностью 25 т/сутки. Как сообщили УНИАН в пресс-службе холдинговой компании, открытие состоялось 14 апреля 2011 г.

Линия укомплектована немецким и чешским оборудованием, а также американской системой охлаждения хлеба. Процесс изготовления продукции полностью автоматизирован, начиная с замеса теста и заканчивая охлаждением и упаковкой.

В сообщении также говорится, что в 2011 г. ХК "Хлебные инвестиции" планирует направить $7 млн. инвестиций в оборудование для своих предприятий. Планируется запуск двух автоматизированных линий на предприятиях холдинга в Черновцах и Севастополе.

Справка УНИАН. ОАО "ХК "Хлебные инвестиции" является одним из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов (занимает 7% рынка хлебобулочных изделий Украины).

В состав холдинга входит 6 предприятий: OAO "Хлеб" (г. Луцк, Волынская обл.); ЗАО "Бердичевский хлебозавод" (пгт. Бердичев, Житомирская обл.); ОАО "Царь Хлеб" (г. Севастополь); ОАО "Черновицкий хлебокомбинат" (г. Черновцы); Хлебозавод в с. Новые Петровцы (Киевская обл.); ОАО "Ивано-Франковский хлебокомбинат" (г. Ивано-Франковск).

В 2010 г. ХК "Хлебные инвестиции" произвело 95 890 т хлебобулочной продукции (в том числе 704,9 т кондитерских изделий), что на 3 182 т больше, чем в 2009 г.; макаронных изделий – 5 693 т (на 1 100 т больше, чем в 2009 г.). Валовой доход в 2010 г. составил – 572,8 млн. грн.