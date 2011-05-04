Стартовала еврейская социальная платформа JewishNet

3 мая 2011 года начала работу первая в мире еврейская социальная платформа - JewishNet . По словам создателей, ее особенность в том, что платформа предоставляет пользователю площадку для развития собственных идей и полноценной самореализации за пределами виртуального мира. Это отличает JewishNet от привычных социальных сетей, сфера деятельности которых ограничивается интернет-пространством. Запуск JewishNet приветствовали лидеры еврейского мира, среди которых – Натан ЩАРАНСКИЙ, председатель Еврейского агентства («Сохнут»).

Создатели проекта отмечают, что JewishNet призван сформировать единое информационное пространство для еврейских пользователей и структур. Платформа эффективна в различных сферах социализации, образования и общественной дипломатии.

JewishNet предлагает образовательную площадку, в рамках которой лидеры мнений – от экспертов неформального образования до еврейских знаменитостей, общественных деятелей и политиков – ответят на любые, даже самые острые, вопросы пользователей.

«Сильная еврейская Identity гарантировала выживание евреев в течение тысячелетий, а ее разрушение грозит уничтожением всего народа, – сказал Натан ЩАРАНСКИЙ, председатель Еврейского агентства («Сохнут»). – Сегодня, когда борьба за сохранение еврейской Identity является одной из самых главных задач евреев в диаспоре, открытие такого рода еврейского интернет-проекта дело очень важное и нужное. Интернет превратился и в самое эффективное средство связи между людьми, и в источник информации. Если JewishNet сумеет стать связующим звеном между евреями разных стран и источником необходимой им информации о еврейском мире, истории, традиции и пр., то я уверен, что он обречен на успех».

Один из основных элементов JewishNet – виртуальный медиа-центр, состоящий из сообществ журналистов, PR-экспертов, политологов и социологов, чья цель – объективное освещение ситуации на Ближнем Востоке.

Платформа JewishNet позволяет пользоваться функциями социальной сети, интегрированной с Web 2.0 и IM-сервисами, сетями Facebook, Twitter, ВКонтакте, а также подпроектами «работа», «знакомства», «совместные путешествия», «рекомендации» и т. д.

«JewishNet – это то, чего мы давно ждали, – говорит д-р Зеев ХАНИН, главный ученый Министерства абсорбции Израиля. – Объективной информации об Израиле крайне мало. Несмотря на то, что железного занавеса больше нет, существует безумное количество стереотипов. Рассчитывать на то, что Израиль будет противостоять этому через официальные инстанции, было бы неправильно – такого рода проблемы решает гражданское общество через различные информационные инициативы. Мы в Израиле с нетерпением ждем появления ресурсов такого рода. Надеюсь, это первая ласточка, но не последняя».

Несмотря на еврейскую ориентацию JewishNet, представители проекта отмечают, что ресурс всегда открыт для нееврейской аудитории. Помимо этого, платформа тесно интегрирована с ведущими социальными сетями Facebook, Twitter, ВКонтакте и другими популярными ресурсами Web 2.0.

«Сфера нашей деятельности не ограничивается рамками Сети, – подчеркивает Роман (Рафаэль) ГОЛЬД, руководитель проекта JewishNet. – Мы изначально ориентировались не только на очевидную «социализацию», но и на такие сложные направления, как инновационное образование и медиа-активность. Уверен, что JewishNet успешно справится с задачами, разрешить которые под силу исключительно общественной инициативе».

По словам разработчиков, социальная платформа JewishNet уже через год станет самым популярным русскоязычным еврейским социальным ресурсом. А через пять лет JewishNet должен стать стандартом для ведения социальной и образовательной деятельности, как в еврейских организациях, так и в нееврейских структурах, заинтересованных в укреплении сотрудничества с Израилем и еврейской диаспорой. Вместе с тем, проект останется полностью независимым, что обеспечит соблюдение интересов всех его пользователей.