Областной власти Днепропетровщины показали «красную карточку»

В расследовании самоубийства двух детей в поселке Александрополь Днепропетровской области областные власти бездействуют, показывая, тем самым, безразличие к проблемам детей - наиболее социально незащищенной категории населения.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Время» заявил Николай Кожушко, председатель детской общественной организации «Допоможемо дітям». «Я хотел бы выставить областной государственной администрации «красную карточку» за бездействие в деле о самоубийстве двух детей в поселке Александрополь Солонянского района.

На резонансный случай повешения двух детей пока нет практически никакой реакции властей. Это показывает, насколько мало чиновников беспокоят проблемы детей в Днепропетровской бласти. Сегодня «красную карточку» областным властям показываю я – завтра ее могут показать все люди на массовых митингах общественных организаций Днепропетровщины», - заявил Кожушко. Напомним, в апреле текущего года в поселке Александрополь Днепропетровской области покончили с собой два ученика местной школы. Обстоятельства и причины двух самоубийств выясняет прокуратура.

ИА "Время".