ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ

Приглашаем в УНИАН начинающих и будущих руководителей подразделений, руководителей с опытом, а также собственников малого бизнеса на

Мастер–класс Елены Ламановой «ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА С СОТРУДНИКОМ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ»

Мастер-класс даст возможность:

· Раскрыть для участников понятие деловой беседы с сотрудником и показать важность и универсальность этого управленческого инструмента

· Показать простые приёмы проведения деловой беседы в различных рабочих ситуациях.

Собеседование с кандидатом на должность, оценка сотрудника в период испытательного срока, процесс делегирования – вот неполный перечень ситуаций, в которых каждый руководитель сталкивается с необходимостью вести деловую беседу.

Программа мастер-класса:

1. Деловая беседа с сотрудником – это те же переговоры, к которым нужно готовиться!

2. Подготовка и принятие решений в работе руководителя, как сделать это грамотно.

3. Делегирование как функция руководителя: что делегируем, кому делегируем и когда делегируем. Деловая беседа как инструмент делегирования (практическое упражнение).

4. Коммуникация и обратная связь как связующее звено между руководителем и подчинёнными.

Необходимая информация

Дата: Четверг 12.05.2011

Начало: 18:30 - 21:30

Продолжительность: 3 часа

Место: УНИАН, ул. Крещатик, 4

Стоимость участия - 100 грн.

Регистрация на мастер-класс: тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net

Предлагаемый мастер-класс является фрагментом курса обучения «Школа Линейного Руководителя». Этот курс предназначен для управленческой подготовки, в – первую очередь, начинающих руководителей и собственников малого бизнеса, и при этом будет интересен и полезен руководителям с опытом. Участники, которые посетят все 6 (шесть) предложенных мастер-классов, смогут получить целостное представление о системе управления людьми в организации, приобрести практические умения и получить сертификат о прохождении обучения.

Каждый мастер - класс – это полноценное занятие, продолжительностью 3 часа, включающее в себя как теорию, так и практические упражнения, нацеленные на формирование личности руководителя, его управленческих умений и повышение его управленческой грамотности.

В ХОДЕ В ПРЕДЛАГАЕМЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ КАЖДЫЙ УЧАСНИК СМОЖЕТ:

— провести инвентаризацию своих знаний, умений и опыта в области управления людьми

— познакомиться с современными знаниями и взглядами на процесс управления людьми в коллективе

— систематизировать полученные знания и умения, объединив их с имеющимся опытом

— определить свои сильные стороны и зоны своего управленческого роста

— приобрести практические инструменты (приёмы и методики) для своего личностного роста и осознанного управления людьми

— стать уверенней в себе и своих решениях.

Автор и ведущая мастер-класса:

ЕЛЕНА ЛАМАНОВА, специалист по управлению людьми в коммерческих и некоммерческих организациях, сертифицированный коуч, бизнес – тренер, учредитель и директор компании «Триллиум™» / г. Киев, автор и руководитель проектов:

«Школа Линейного Руководителя»

«Школа Семейного Бизнеса»

Подробнее о Елене Ламановой

График проведения мастер-классов Елены Ламановой в Лаборатории УНИАН «Сделай себя сам!» в мае-июне 2011 г.

12 мая 2011 г (четверг) – «Деловая беседа с сотрудником как инструмент управления».

18 мая 2011 г (среда) – «Командообразование для линейного руководителя».

25 мая 2011 г (среда) – «Вопросы подбора сотрудников в подразделение и компанию для линейного руководителя».

2 июня 2011 г (четверг) – «Обучение сотрудников подразделения и компании «своими силами» и организация наставничества».

9 июня 2011 г (четверг) – «Мотивация и стимулирование сотрудников, управление удовлетворённостью сотрудников своей работой для линейного руководителя».