Imena.UA/MiroHost вводит новую систему авторизации для пользователей в связи с хакерскими атаками

Киев. 6 мая. УНИАН. Крупнейший украинский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер Imena.UA/MiroHost вводит новую, более надежную схему авторизации для пользователей в связи с хакерскими атаками.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Imena.UA/MiroHost Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

По его словам, возможно в первое время это немного усложнит процесс авторизации, однако убережет пользователей от возможного повторения хакерских атак.

По его информации, за последние три-четыре месяца его компания столкнулась с целым радом случаев, когда хакеры пытались незаконным путем получить личные данные клиентов. В частности, речь идет о рассылке от имени компании различного рода писем, начиная от элементарного вымогательства и заканчивая попытками фишинга паролей клиентов. В последнюю неделю, по словам А.ОЛЬШАНСКОГО, Imena.UA/MiroHost столкнулась с масштабной попыткой взлома сайтов, размещенных на технических площадках компании, незаконного проникновения в инфраструктуру компании, а также ее компаний-партнеров. В связи с этим, по информации президента Imena.UA/MiroHost, его компания вынуждена была обратиться в Службу безопасности Украины, а также в целый ряд международных организаций, занимающихся сетевой безопасностью, с просьбой отследить хакеров. По словам А.ОЛЬШАНСКОГО, в соответствии с последней полученной от этих организаций информацией, хакеры использовали для своих целей сервера в Нидерландах и США.

В целом, по словам президента Imena.UA/MiroHost, Украине уже сегодня необходимо системно и серьезно подойти к проблеме кибер-преступности, в том числе проводить просветительскую работу среди подрастающего поколения.

Справка УНИАН. Imena.UA/MiroHost - крупнейший регистратор доменных имен и хостинг-провайдер в Украине. На сегодня компания обслуживает более 1/3 всех доменов, зарегистрированных в Украине (более 150 тыс.) и размещает на своих площадках более 30 тыс. сайтов.