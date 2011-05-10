Представители общественных организаций призывают парламент принять закон, регламентирующий их деятельность

Киев. 10 мая. УНИАН. Представители общественных организаций призывают Верховную Раду Украины поддержать законопроект «Об общественных организациях» (№7262-1).

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Почему украинская власть боится общественных организаций?».

Руководитель программ Украинского независимого центра политических исследований Максим ЛАЦЫБА напомнил, что рассмотрение в парламенте данного законопроекта запланировано на 12 мая.

«В настоящее время в парламенте уже больше полугода «завис» законопроект об общественных организациях №7262-1, призванный упростить регистрацию общественных организаций», - сказал он.

По словам М.ЛАЦЫБИ, данный законопроект отвечает требованиям европейского законодательства. В то же время эксперт отметил, что проект закона «Об общественных организациях» не имеет поддержки и понимания со стороны политиков. «На 12 мая указанный законопроект поставлен в самый конец списка, и есть большая вероятность, что это голосование так и не состоится», - сказал он.

М.ЛАЦИБА также напомнил, что Украина пообещала Парламентской ассамблее Совета Европы принять демократический закон «Об общественных организациях» еще в 2008 году, когда Европейский суд по правам человека признал действующим закон «Об объединении граждан» недемократическим и нарушающим Конвенцию о защите прав человека. «11 мая Украина начинает председательствовать в Комитете министров Совета Европы и было бы символическим, если бы Украина в начале своего председательствования приняла 12 мая законопроект в первом чтении и до завершения председательствования осенью приняла его в целом», - сказал эксперт.

По мнению М.ЛАЦЫБИ, из заявлений руководителей парламентской фракции Партии регионов о необходимости ограничения иностранного финансирования украинских общественных организаций можно сделать вывод, что Партия регионов решает свои политические задачи, дискриминируя общественные организации. «Очень часто, к сожалению, мы видим, что власть боится общественных организаций, не умеет с ними сотрудничать и пытается их ограничить», - сказал он.

Эксперт также отметил, что власть аргументирует потребность в ограничении условий иностранного финансирования общественных организаций необходимостью избежать вмешательства иностранных государств во внутреннюю жизнь Украины. В то же время, по его словам, наибольшим получателем иностранных грантов является само государство.

Кроме того, М.ЛАЦЫБА заметил, что на сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 73 тыс. общественных организаций. По его словам, статистика доказывает, что подавляющее большинство этих организаций занимаются социальными проблемами.

В свою очередь, заместитель директора фонда PAUCI Святослав ПАВЛЮК отметил, что ни одна структура, в частности, правоохранительная, не привела фактов вмешательства общественных организаций в незаконный способ в общественную или политическую жизнь страны, подготовку любых акций. «Если запрещать иностранное финансирование для общественных организаций, то следовало бы запретить кредиты Международного валютного фонда, международные гранты и международную помощь, которую получает Украина от Европейской комиссии и других стран-членов ЕС», - сказал он.

По его данным, в 2010 году в Украине действовали свыше 220 разных программ и проектов, финансированных иностранными правительствами, посольствами и международными финансовыми учреждениями, получателями которых были государственные учреждения Украины всех уровней.

С.ПАВЛЮК отметил, что суммы, которые получают украинские неправительственные организации от разных доноров, не превышают 15-20 млн. дол. «Эта сумма на два порядка меньше той, которую получает государство. При этом общественные организации полностью и регулярно отчитываются об использовании этих средств как донорам, так и Государственной налоговой администрации», - сказал С.ПАВЛЮК.

Он также добавил, что все западные доноры, которые предоставляют финансирование общественным организациям, как правило, обнародовали на своих веб-страницах эту информацию и включают ее в ежегодные отчеты.

Пример полезной работы в сфере улучшения общественного здоровья в Украине привела координатор Коалиции общественных организаций и инициатив «За свободную от табачного дыма Украину» Анна ГОПКО. По ее словам, благодаря комплексу эффективных антитабачных мероприятий, количество курильщиков, которые ежедневно курят, начиная с 2005 года, уменьшилось с 15 млн. лиц до 11 млн.