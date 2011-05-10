Киево-Могилянская академия издала книгу профессора из США Наймарка “Геноциды Сталина”

Киев. 10 мая, УНИАН. В Национальном университете “Киево-Могилянская академия” вышла из печати на украинском языке книга профессора Стенфордского университета (США), всемирно известного историка Нормана НАЙМАРКА “Геноциды Сталина”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент НаУКМА Сергей КВИТ.

Он отметил, что эта книна была переведена на украинский язык “в рекордно короткий срок”, а переводчиком является Василий СТАРКО.

С.КВИТ сообщил, что в книге содержится “много интересных фактов трактовки понятия геноцида”. По его словам, профессор из США является одним из наиболее авторитетных современных историков, исследующих события ХХ века.

В свою очередь Н.НАЙМАРК отметил, что использовал в своей книге архивные данные, к которым имел доступ. “Когда я проработал эти материалы, мне стало очевидным, что речь идет не о чем ином как о геноциде” - добавил он. По его словам, в книге приводятся доказательства, что “преступления Сталина, начиная с начала 30 годов и вплоть до времен Второй мировой войны, являются геноцидом”. Профессор сообщил, что в книге есть разделы, посвященные “раскулачиванию, Голодомору в Украине 1932-1933 гг., кампании против нероссийских народов в Советском Союзе от 30-х годов и во время Второй мировой войны, к которым принадлежат не только украинцы, но и поляки, немцы, чеченцы, ингуши, крымские татары, которые были репрессированы”. По его словам, также в книге речь идет о приказе №00447, цель которого заключалась в том, что “найти и арестовать так называемых “бывших” людей - асоциальных элементов, то есть алкоголиков, беспризорных, проституток и т. д. и в целом было таким образом репрессировано почти 800 тысяч лиц, из них 400 тысяч лиц были казнены”.

Н.НАЙМАРК в предисловии к украинскому изданию отметил, что “ключевая роль Сталина в геноцидной политике 1930-х годов и его антагонистичное - можно сказать, украинофобское – отношение к политике, истории и культуре УССР и ее народу, а особенно к украинским крестьянам, это неотделимая часть истории геноцида в Советском Союзе”. На пресс-конференции он отметил, что пришел к выводу, что “Сталин преследовал украинских крестьян, чтобы сделать невозможным достижение независимости, чтобы лишить их национальности, лишить их возможности хоть как-то оказывать сопротивление совєтизации”.

Доктор исторических наук из Института истории Украины НАНУ Станислав КУЛЬЧИЦКИЙ считает, что книга “Геноциды Сталина” заслуживает “повышенного внимания со стороны украинской и не только украинской, а в первую очередь российской общественности”. По его словам, эта книга “полезна для нас прежде всего тем, что она ставит в глобальном смысле понятие геноцида”.

С.КУЛЬЧИЦКИЙ считает, что “Голодомор был следствием определенной карательной акции, которая произошла в определенный момент и, собственно говоря, весь ужас Голодомора заключался в том, что Сталин спасал свою должность - генерального секретаря, поскольку если бы Украина восстала так как она восстала в 32 году, так, как она восстала в 30 году, то место Сталина было бы свободным и его занял бы кто-то другой”.