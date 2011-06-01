ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА БИЗНЕС ПРОБУКСОВЫВАЕТ: 3 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСА
Многие предприниматели и бизнесмены сталкиваются с ситуацией, когда их успешный бизнес начинает "пробуксовывать". Практика работы с подобными ситуациями показывает, что существует 3 актуальных вопроса, ответы на которые позволяют выстроить план действий…
Многие предприниматели и бизнесмены сталкиваются с ситуацией, когда их успешный бизнес начинает "пробуксовывать". Причины бывают очень разнообразными: не хватает ресурсов, снижается дисциплина исполнителей, возникает задолженность со стороны клиентов и множество других. Что делать в данной ситуации?
В Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам!" 1 июня 2011 г. состоится мастер-класс декана Украинской Высшей Школы Бизнеса Максима ШКИЛЕВА на тему: "Что делать, когда бизнес пробуксовывает: 3 ключевых вопроса".
Программа мастер-класса:- анализ модели собственного бизнеса;
- вертикальная и горизонтальная интеграции, куда идти;
- выделение функций бизнеса в отдельные бизнес-направления;
- диверсификация бизнеса;
- оптимизация бизнес-процессов;
- как сделать, чтобы бизнес работал на тебя;
- как сделать бизнес независимым от человеческого фактора;
- реперные точки создания системного бизнеса.
Информация о тренере: Максим ШКИЛЕВ – декан Украинской Высшей Школы Бизнеса, успешный бизнес-тренер (более 200 тренингов, разработанные авторские методики), автор систем обучения и развития персонала в международных украинских компаниях.11-ти летний опыт управления бизнесом. Выведение на рынок нескольких старт-апов. Ведущий эксперт по оценке бизнес-планов проекта "Українська мрія". 3 высших образования, в том числе MA in Social Science в London Metropolitan University.
Дополнительная информация:Дата: 01 июня 2011 г.
Время: 19.00-21.00
Место: УНИАН, г. Киев, ул. Крещатик, 4
Стоимость участия - 100 грн.
Предварительная регистрация: тел. 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net