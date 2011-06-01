Многие предприниматели и бизнесмены сталкиваются с ситуацией, когда их успешный бизнес начинает "пробуксовывать". Причины бывают очень разнообразными: не хватает ресурсов, снижается дисциплина исполнителей, возникает задолженность со стороны клиентов и множество других. Что делать в данной ситуации?

В Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам!" 1 июня 2011 г. состоится мастер-класс декана Украинской Высшей Школы Бизнеса Максима ШКИЛЕВА на тему: "Что делать, когда бизнес пробуксовывает: 3 ключевых вопроса".

Программа мастер-класса: - анализ модели собственного бизнеса;

- вертикальная и горизонтальная интеграции, куда идти;

- выделение функций бизнеса в отдельные бизнес-направления;

- диверсификация бизнеса;

- оптимизация бизнес-процессов;

- как сделать, чтобы бизнес работал на тебя;

- как сделать бизнес независимым от человеческого фактора;

- реперные точки создания системного бизнеса.

Информация о тренере: Максим ШКИЛЕВ – декан Украинской Высшей Школы Бизнеса, успешный бизнес-тренер (более 200 тренингов, разработанные авторские методики), автор систем обучения и развития персонала в международных украинских компаниях.11-ти летний опыт управления бизнесом. Выведение на рынок нескольких старт-апов. Ведущий эксперт по оценке бизнес-планов проекта "Українська мрія". 3 высших образования, в том числе MA in Social Science в London Metropolitan University.

Дополнительная информация: Дата: 01 июня 2011 г.

Время: 19.00-21.00

Место: УНИАН, г. Киев, ул. Крещатик, 4

Стоимость участия - 100 грн.

Предварительная регистрация: тел. 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net