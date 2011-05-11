Киев. 11 мая. УНИАН. В Киеве презентована Всеукраинская культурологическая просветительская акция “Купи книгу для своей школы”.

На пресс-конференции в УНИАН президент ассоциации «Спадщина України» Ирина КВАСНИЦА сообщило, что ассоциация будет проводить эту акцию с мая 2011 года до мая 2012 года.

Она назвала целью акции стремления дать обществу максимальные знания, в том числе по истории и традициям Украины, сформировать общественную мысль и пр. Важную роль в этом процессе она отвела библиотекам, особенно в сельской местности, где нет иногда других возможностей получить знания.

Именно поэтому, по словам И.КВАСНИЦЫ, ассоциация попытается обеспечить школьные библиотеки книгами, разработанными и написанными учеными Академии педагогических наук, других отраслевых заведений образования. «Чтобы каждый гражданин Украины имел свободный доступ к информации, и самое главное – дети имели будущее», - отметила И.КВАСНИЦА.

В рамках акции “Купи книгу для своей школы” будут проводиться круглые столы при участии Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Министерства культуры Украины, ассоциаций и общественных организаций Украины, органов местного самоуправления, семинары для учителей, воспитателей, руководителей общественных организаций и ответственных работников органов местного самоуправления на тему: «Народоведение Украины: Народы Великой Украины», вручение книг серии «Семейная книга», приобретенных за благотворительные пожертвования местных общин, граждан и организаций, школьным и публичным библиотекам городов и сел Украины.

И.КВАСНИЦА презентовала для пополнения фондов библиотек свои книги из серии «Семейная книга», в частности, «Традиції та звичаї українців», «Казки та легенди древньої землі Аратти» (аудиокнига), «Казки та легенди древньої землі Аратти», книги-разрисовки для детей 5-7 лет «Казки та легенди древньої землі Аратти».

Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках Всеукраинской культурологической просветительской акции «Купи книгу для своей школы» также призвал центральные и местные органы исполнительной власти, руководителей общественных организаций, профсоюзов, средства массовой информации, руководителей и работников предприятий, учреждений, организаций Украины, граждан Украины принять участие в акции.

«Мы уверены – все начинается с понимания своего места в мире: любви к отцу и матери, уважения к традициям и обычаям своего народа, уважения к своему соседу, и, самое главное, уважения к самого себе… Именно вы сможете позаботиться о будущем Украины и купить учебный комплект для библиотеки детского сада, школы, которую вы окончили и в которой учатся ваши дети и внуки», - отмечается в обращении.

Организаторы обещают, что имена меценатов будут указаны на форзаце обложек книг и навсегда останутся в истории родного края.