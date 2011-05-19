В Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам!" состоится семинар основателя и ведущего эксперта Центра психологии семьи «Лелека» Татьяны ДУГЕЛЬНОЙ «Он, Она и они … отношения… Зачем нужна свобода мужчине и женщине?». В программе: • Самые простые различия мужской и женской психики, как они влияют на отношения? То, что зная, по умолчанию, мы не применяем в жизни. То, что считаем простым, иногда примитивным, не учитываем, отрицаем, отвергаем и поэтому это создает самые большие проблемы в отношениях.

• Мечтательность женщины и реализм мужчины, как это уживается вместе? Неужели все секреты в устройстве коры головного мозга? Или то, о чем психологи говорят постоянно и чего мы не слышим - не хотим, не можем или снова игнорируем?

• Как мужчины и женщины относятся к прошлому и прошлым связям? Нужно ли вспоминать прошлое и как о нем говорить с противоположным полом? Особенности «Я - посланий». Почему мужчины хотят секса, а женщины любви?

• Почему для мужчины мама самая главная женщина на всю жизнь? Отношения невестки и свекрови. Могут ли они стать основой для счастливых отношений в паре?

• Что для мужчины означает работа и друзья? Почему он после женитьбы не может отказаться от друзей? Как объяснить женщине важность «мужской дружбы»?

• Хобби – наказание партнеру или спасение отношений? Относятся ли увлечения к сфере духовного развития? Зачем для гармоничных отношений духовно развиваться?

На мастер-классе каждый участник получит в подарок книгу Татьяны ДУГЕЛЬНОЙ «Улыбка души» - гармонизирующие сказки о радости и любви, сказки для взрослых, которые забыли, что были детьми, и детей, которые станут взрослыми.

Информация о тренере: Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ - ведущий психолог-эксперт Украины, семейный психолог-психотерапевт, специалист по позитивной трансформации сознания. Основатель и ведущий эксперт Центра психологии семьи «Лелека». Учредитель Просветительского Фестиваля семейных ценностей "СемьЯ".

Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ дважды перенесла остановку сердца, клиническую смерть, а в результате операции лишилась важного органа. Но древние практики, дыхательные психотехники, холодинамика, а также ее программа позитивной трансформации «Начни с себя», которая помогла уже многим женщинам решить их глубинные проблемы, совершили чудо – Татьяна вырастила новый орган.

Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ пишет гармонизирующие сказки о радости и любви.

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Дополнительная информация

Дата: Четверг 19.05.2011

Время: 19.00-21.00

Место: УНИАН, ул. Крещатик, 4

Стоимость 200 грн.

Регистрация: тел. 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net