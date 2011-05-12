Крым обходит конкурентов

(интервью с создателем проекта «Никитский Дворец» Г.А. Жильцовым)

Недвижимость в Крыму выходит на новый уровень популярности. За последнее время количество сделок купли объектов недвижимости увеличилось в несколько раз, причем своей частичкой полуострова массово стремятся обзавестись как граждане Украины, так и россияне. Мы попросили одного из наиболее активных игроков рынка крымской недвижимости, создателя проекта «Никитский Дворец» и акционера компании «Южный берег» Г.А. Жильцова, поделиться своим видением ситуации и прогнозами дальнейшего развития рынка курортной недвижимости Крыма.

– Резкий рост количества сделок покупки крымской недвижимости – это явное следствие последних событий на мировой политической арене – сообщает Геннадий Александрович. – На фоне общественных беспорядков на популярных мировых курортах Крым с его исторической и культурной близостью к России продолжает привлекать своей безопасностью. Кроме того, у Крыма всегда были и другие «козыри», дающие явное преимущество перед другими странами в роли курорта и места для постоянного проживания.

– Не дороже ли получается недвижимость в Крыму? Ведь Интернет наводнен выгодными предложениями о покупке недвижимости за рубежом. В Болгарии или Испании можно купить апартаменты за 40000 евро.

– Таких предложений в Интернете действительно много. Однако всегда стоит сделать хотя бы предварительный анализ, прежде чем совершать любую покупку. Мы занимаемся строительством комплексов класса De-Luxe. В этом сегменте таких цен, как Вы назвали – нет в принципе, так как в себестоимость квадратного метра входит собственная инфраструктура комплекса, пляж, а в некоторых случаях даже собственный парк. De-Luxe во Французской Ривьере Вам будет стоить гораздо дороже, чем в Крыму, просто не многие знают о том, что в Крыму уже появились комплексы мирового уровня инфраструктуры и сервиса. В приобретении недвижимости за рубежом таится множество подводных камней. Языковой барьер, чужой менталитет, не всегда благоприятный климат. Всегда стоит помнить, что это другая страна с множеством законов и требований. Кстати, процесс оформления визы неизбежно занимает длительное время. И если в Турции или Хорватии все рано или поздно логически завершится разрешением на покупку, то в благополучной Испании получить визу на всю семью будет еще сложнее. В Украине ситуация противоположная.

– То есть в Крыму россиянин может без проблем приобрести любое жильё?

– Конечно. Это обычный договор, заметьте – на русском языке.

– Тем не менее, уровень и качество жизни за границей существенно выше, чем в странах бывшего СНГ. Кроме того, заграничные курорты славятся безупречным сервисом.

– В пределах 5-звездочных отелей – да. Но ведь это касается только непродолжительного периода отдыха. Совсем другое дело – нюансы повседневной жизни. Приобретая недвижимость за рубежом, владельцу обещанных «элитных апартаментов» зачастую приходится ограничиваться бассейном, или искать место на общественных пляжах, где масса назойливых торговцев может испортить любой отдых.

– Ситуация совсем как на Крымских пляжах.

– Разве что на общедоступных. Любой по-настоящему элитный жилой комплекс обязательно будет оборудован собственным пляжем для своих клиентов и их гостей. Самая движущая мотивация покупки апартаментов в Крыму – обеспечить себе и семье по-настоящему комфортный, безопасный отдых, которые поможет восстановить силы после напряженной работы. Этому непременно способствует Крымский климат. Еще в царские времена политики, художники, писатели каждое лето возвращались в Крым за свежими силами, строили здесь дворцы и поместья, чтобы каждый год иметь доступ к очищающей силе Крыма. Когда мы просто наслаждаемся прогулками по паркам и садам Южного берега, мы не задумываемся о том, что сам воздух здесь лечит. А, к примеру, можжевеловых лесов на мысе Мартьян достаточно, чтобы очистить от загрязнений территорию небольшого города. В свою очередь, Никитский ботанический сад и парк Монтедор, которые находятся неподалеку, также способствуют восстановлению сил и здоровья благодаря большому количеству хвойных посадок. Крым – уникальное место, где можно просто гулять и получать помощь от красивейшей природы.

– Замечательная картина, однако трудно поспорить с тем, что в Крыму есть так называемый «мертвый сезон». Не потеряет ли полуостров привлекательности в глазах владельцев новых апартаментов, когда лето и наплыв туристов закончатся?

– Кроме отдыха на пляже или СПА-салоне (они, кстати, успешно конкурируют с европейскими), существует масса возможностей для приятных и полезных развлечений. Гора Ай-Петри на Южном берегу Крыма – полноценный горнолыжный курорт для новичков и опытных лыжников. В любое время года на ЮБК и в горах широко распространен конный спорт, катание на квадроциклах или снегоходах. Для любителей экстрима и соревнований – охота в лучших угодьях Крыма. А рыбалка и дайвинг? Погружаться под воду и исследовать Черное море можно даже в январе за счет приемлемой температуры. Кстати, Вы ловили когда-нибудь барабулю или керченскую селедку? Нет? – очень советую. Так что за развлечениями лететь и ехать далеко не нужно: все они сконцентрированы на Южном берегу Крыма. Можно смело утверждать о круглогодичной востребованности полуострова у туристов. К тому же последние прогнозы говорят о том, что в Болгарии, Турции, Египте и прочих курортах вскоре будет невозможно отдыхать летом из-за сильной жары. И наоборот – в Крыму сезонность будет менее выражена и основной сезон будет более длительным.

– То есть, вы полагаете, в будущем популярность Крыма как курорта будет только расти?

– Совершенно верно. Не последнюю роль в этом будет играть родственный россиянам менталитет. По некоторым данным, полуостров этим летом примет около 6,5 млн. гостей. Понимаете, с зарубежными курортами у нас слишком велика разница в историческом прошлом и господствующей религии. Особенной осторожности требует постоянное проживание в мусульманских странах, где повседневное поведение регламентируется строгими моральными нормами. Одно дело – провести пару недель в отеле, где все поставлено на службу туристам, и совсем другое – сталкиваться с возможными проблемами ввиду незнания уставов чужой страны. Кроме того, языковой барьер может стать преградой в общении, даже если вы сильны в английском. В Испании, к примеру, для комфортного проживания вам придется обязательно выучить государственный язык. Вы же не отправите маленьких детей с бабушкой на отдых в Испанию? Конечно нет, потому что они не знают языка. А если не дай Бог, что-то случится, а у Вас не открыта виза? В этом плане русскоязычный Крым, который всегда был исторически и культурно близок к России – вариант идеального курорта, сочетающего в себе западные привилегии и привычный комфорт. В сложившейся ситуации не может не радовать достойное признание полуострова гражданами России и Украины. И не забывайте об уникальном климате Крыма.