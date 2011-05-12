Адвокаты заявляют, что правоохранители готовят незаконную экстрадицию в Россию украинского предпринимателя

Киев. 12 мая. УНИАН. Украинские правоохранительные органы по заказу российской милиции задержали украинского предпринимателя Василия ВЛАДИКОВСКОГО, приняли незаконное решение об уничтожении его украинского паспорта и готовят безосновательную отправку его в Россию.

Об этом заявил адвокат задержанного Матвей СКОРИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Адвокат отметил, что в Украине получает распространение практика создания условий для работы иностранных спецслужб по нелегальной экстрадиции граждан Украины. При этом подрядчиками при выполнении таких операций являются правоохранительные органы Украины.

Как рассказал М.СКОРИК, «24 марта украинские правоохранительные органы в городе Трускавец без объяснений задержали украинского предпринимателя В.ВЛАДИКОВСКОГО. Украинские правоохранители приняли незаконное решение об уничтожении его украинского паспорта и паспорта для загранпоездок. Через две недели российские СМИ сообщили, что в Украине задержан гражданин России, который может быть причастен к «убийству Владислава Листьева». Спустя некоторое время Следственный комитет РФ опроверг данные о причастности В.ВЛАДИКОВСКОГО к убийству, обвинив его в мошенничестве. Адвокат В.ВЛАДИКОВСКОГО утверждает, что его клиент не имеет никакого отношения к этому мошенничеству. Однако, подчеркнул защитник, гражданин Украины был дискредитирован.

М.СКОРИК сообщил, что был незаконно уничтожен паспорт гражданина Украины В.ВЛАДИКОВСКОГО. По словам адвоката, это стало ему известно из заключения служебного расследования от 16 апреля 2011 года Управления ГИРФО ГУМВД Украины в Донецкой области (ГИРФО - Служба гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц).

Как отметил адвокат, только Президент Украины может прекратить гражданство Украины. По его мнению, милиция приняла преступное решение об отмене гражданства Украины В.ВЛАДИКОВСКОГО и уничтожении паспортов последнего с целью создания оснований для ареста этого украинского бизнесмена судом и дальнейшей незаконной передачи иностранному государству.

На сегодняшний день, по словам адвоката, украинские правоохранительные органы готовят безосновательный незаконный вывоз В.ВЛАДИКОВСКОГО в Россию. Прокурор Галицкого района города Львова 29 апреля внес представление о применении к В.ВЛАДИКОВСКОМУ экстрадиционного ареста, «проигнорировав то, что он является гражданином Украины. А Галицкий районный суд города Львова в этот же день представление рассмотрел и, вопреки закону, применил к В.ВЛАДИКОВСКОМУ экстрадиционный арест», - сказал М.СКОРИК.

В настоящее время В.ВЛАДИКОВСКИЙ находится во Львовском СИЗО.

Справка УНИАН. 4 апреля Следственный комитет РФ распространил сообщение, что «24 марта 2011 года во Львовской области задержан гражданин РФ В.ВЛАДИКОВСКИЙ, 1967 года рождения. По данным следствия, В.ВЛАДИКОВСКИЙ организовал разворовывание мошенническим путем недвижимого имущества и 94,5% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «У Казанского» на общую сумму свыше 122 млн. руб.».

В отношении В.ВЛАДИКОВСКОГО следователем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде взятия под стражу, с 1 июня 2010 года он был объявлен в международный розыск. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции В.ВЛАДИКОВСКОГО в Россию, говорилось в сообщении Следственного комитета РФ.

Защитники не первый раз обвиняют официальные органы Украины в похищении граждан Украины в интересах других государств.

Так, в феврале этого года с территории Украины был похищен гражданин Палестины Дирара АБУСИСИ, который претендовал на получение гражданства Украины. Его жена - украинка Вероника АБУСИСИ обвинила в похищении мужа израильскую разведку "Моссад". Сейчас Д.АБУСИСИ находится в израильской тюрьме.

А в апреле адвокат арестованного в Крыму гражданина Украины Анатолия МАЗУРЕНКО Дмитрий ДУБКО заявил, что этого гражданина Украины намерены выдать России только потому, что он внешне похож на россиянина, которого подозревают в преступлении пятилетней давности.