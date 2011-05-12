Киев. 12 мая. УНИАН. В субботу, 14 мая, в Киеве начнется бессрочная акция протеста «День гнева», главным требованием которой является отставка Президента Украины, парламента и правительства.

Об этом заявил координатор гражданского движения «Спільна справа» Александр ДАНИЛЮК сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, основная причина акции – делегитимизация власти. «Речь идет не только о юридической делегитимности, которая является результатом отмены конституционной реформы 2004 года, когда вследствие этой отмены и Президент, и Верховная Рада получили те полномочия, которые никогда не были делегированы им народом Украины - источником государственной власти… Сегодня следует говорить об утрате общественной легитимности…»,- отметил А.ДАНИЛЮК.

Организаторы и участники акции потребуют от властей отменить антисоциальную политику, провести президентские выборы и внедрить в законодательство механизм, который позволит народу отзывать с должностей государственных руководителей – от Президента до председателей сельсоветов.

«Акция будет выглядеть как ряд митингов, которые будут проводиться постоянно», - сказал координатор гражданского движения «Спільна справа».

Предполагается, что 14 мая в некоторых областных центрах страны будет проведена акция на региональном уровне, после чего ее участники присоединятся к акции в Киеве. Также планируется организовать палаточный городок в Мариинском парке в столице. Организаторы акции пока не прогнозируют количества участников акции, возлагая надежды на то, что ее поддержат, в первую очередь, киевляне.

А.ДАНИЛЮК также рассказал, что символикой акции будет перевернутый государственный флаг как символ катастрофического состояния в стране.

По словам представителя молодежного движения «Спротив» Олега КУЯВСКОГО, организация поддерживает проведение акции и ожидает присоединения к ней украинской молодежи.

Член совета Конфедерации свободных профсоюзов Украины Валентина КОРОБКА отмечает, что к акции также присоединятся предприниматели с регионов.

Присоединится к акции также призывают участники гражданской кампании «Молодіжна варта». «Мы предлагаем системно обратиться к представителям власти с требованием выполнить свои обещания или отказаться от них», - говорит представитель кампании Евгения МАЛЫХ.