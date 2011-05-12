Объединение «Опір» в конце мая проведет акцию против цензуры в Украине
14:22, 12 мая 2011Последние события
0
Киев. 12 мая. УНИАН. Объединение «Опір»в конце мая проведет «Марш свободы слова» - акцию против цензуры в Украине.
Об этом сообщил представитель объединения Сергей ПАРХОМЕНКО сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.
«Мы хотим провести в конце мая акцию протеста за свободу слова, акцию против цензуры, акцию, на которую мы хотим пригласить представителей общественности и СМИ, против кого власть применяет репрессивный аппарат…»,- заявил С.ПАРХОМЕНКО.
Он отмечает, что по данным экспертов, сегодня Украина находится между странами, где свободы слова вообще нет и теми странами, где она есть частично.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter