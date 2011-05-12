Лишение радио “Мелодия” частот вещания связано с подобными событиями вокруг ТВі и “5 канала” – представители общественности

Киев. 12 мая. УНИАН. Лишение радио “Мелодия” частот вещания связано с подобными событиями вокруг телеканала ТВі и “5 канала”, которые в июне 2010 года по решению суда были лишены частот вещания.

Об этом председатель Общественного комитета защиты радио “Мелодия”, представитель объединения “Опір” Сергей ПАРХОМЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Очевидно из-за того, что радио “Мелодия” является независимой радиоволной, и за ней не стоит какое-либо политическое лобби, на нее очень выгодно было наехать, понимая, что в нынешней политической ситуации не найдется силы, которая будет защищать правду и свободу слова и непосредственно радио “Мелодия”. Думаю, что просто так захват радиочастот не произошло. Здесь есть либо чей-то заказ, либо чей-то бизнес-интерес, тесно связанный с политикой”, - сказал С.ПАРХОМЕНКО.

В свою очередь, представитель Международного центра внедрения программ ЮНЕСКО, председатель всеукраинской общественной организации ”Общеукраинское трудовое движение - Солидарность” Виктор ГОРОБЧУК объяснил, что, согласно решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, частоты всеукраинской радиосети “Мелодия” попали под контроль иностранных фирм.

«Согласно решению Национального совета от 16 марта 2011 года, был нанесен еще один удар по информационной безопасности и свободе слова в Украине. На этот раз жертвой шельмования и уже традиционных для Украины рейдерских схем захвата чужого интеллектуального достояния и собственности стал трудовой коллектив многолетнего независимого вещателя на украинском радиопространстве — радио «Мелодия», - отметил В.ГОРОБЧУК.

Он отметил, что радиочастоты “Мелодии” были переданы под контроль фирм, которые зарегистрированы в оффшорных зонах. По мнению В.ГОРОБЧУКА, лишения радио “Мелодия” частот предшествовали заведомо неправомерные решения Нацсовета. Эти факты уже зафиксированы в решениях многих судов, в том числе и Высшего административного суда Украины от 19 января 2011 года.

“Между тем, приняв неправомерные решения, чиновники Нацсовета фактически спровоцировали незаконное бюрократическое преследование деятельности радио “Мелодия”, что повлекло за собой целый ряд других незаконных решений. Детальное изучение событий вокруг “Мелодии” дает основания квалифицировать действия чиновников Нацсовета как такие, которые могут иметь заведомо преднамеренный характер. Эти действия противоречат интересам национальной и общественной безопасности Украины и ставят под угрозу целостность информационного пространства государства”, - считает В.ГОРОБЧУК.

В частности, по его словам, действия чиновников Нацсовета относительно передачи частот “Мелодии” противоречат действующему законодательству Украины о защите украинского информационного пространства.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «КоммерсантЪ-Украина», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 16 марта принял решение выделить 55 свободных радиочастот компании “Новой Горизонт”.

По информации издания, «среди прочего, компания получила 12 из 15 бывших частот радио "Мелодия".

“Новый Горизонт” будет осуществлять вещание во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Кировограде, Ялте и других городах.

Трудовой коллектив “Мелодии” считает это решение незаконным, и уже дважды обращался к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой возглавить комиссию по расследованию ситуации вокруг радиосети.