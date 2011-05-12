«Русское единство» считает провокационным запрет суда на проведение 9 мая во Львове каких-либо массовых акций

Киев. 12 мая. УНИАН. Партия «Русское единство» считает провокационным запрет суда на проведение 9 мая во Львове каких-либо массовых мероприятий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили руководители этой партии.

Отвечая на вопрос, на каком основании вопреки решению львовского суда о запрете на проведение каких-либо массовых мероприятий в городе 9 мая «Русское единство» организовало свою акцию, лидер партии Сергей АКСЕНОВ заявил, что «партия «Русское единство» не проводила никаких акций, никакого мероприятия». По его словам, «в наших рядах не было партийных флагов, партийной символики, все приехавшие во Львов в тот день действовали от своего имени как частные лица, они были приглашены Советом ветеранов города Львова на празднование 9 мая». «При этом мы не считаем, что если из Крыма приехало чуть больше 20 человек, то это была какая-то организованная акция. Мы законопослушные граждане и закон в этой части не нарушали», – заявил С.АКСЕНОВ.

Член политсовета партии Сергей ЮХИН добавил, что руководители ветеранской организации Львова и областной организации Антифашистского комитета пригласили их во Львов на празднование Дня Победы. На реплику журналистов о том, что такого приглашения не было, С.ЮХИН заявил, что «вчера на всякий случай созванивался с ними и они подтвердили свое приглашение».

Заместитель председателя партии Дмитрий ПОЛОНСКИЙ добавил, что подтверждением их общения с ветеранскими организациями Львова является переписка, официальные заявки в адрес Львовского горсовета. «Изначально понимая, что наше появление может вызвать неоднозначную реакцию, мы согласовали график проведения марша победы во Львове с ветеранской организацией и в переписке с горсоветом и между собой четко указывали, что не собираемся проводить какие-то мероприятия вопреки планам городских властей», – заявил Д.ПОЛОНСКИЙ. «Мы готовы были вписаться со своими акциями, со своими действиями в программу празднования Дня Победы во Львове», – добавил он.

Отвечая на вопрос, почему во Львов 9 мая не приехали лидеры партии, сопредседатель «Русского единства» Сергей ЦЕКОВ сказал, что они «собирались поехать, но с учетом того, что следовало очень много провокационных заявлений, мы не хотели поддерживать эти провокационные заявления, создавать какие-то дополнительные условия для того, чтобы во Львове разгорался конфликт с нашим участием». Однако при этом он отметил, что представители «Русского единства» во Львове поступили «очень правильно».

В свою очередь, С.АКСЕНОВ объяснил, что «Русское единство» проводило акцию «Дорогами победы», в рамках которой каждый из руководителей партии был прикреплен к конкретному городу. «Я как лидер партии отвечал за Киев и встречался с ветеранами там. После решения львовского суда я для себя принял решение не лететь туда, дабы это не было воспринято с точки зрения какой-либо провокации», – заявил он.

Кроме того, С.АКСЕНОВ сообщил, что «Русское единство» ко Дню Победы организовало акцию по выдаче ветеранам войны в разных регионах Украины сертификатов на бесплатный отдых и лечение в крымских санаториях. По его словам, передача этих сертификатов львовской ветеранской организации была одной из целей поездки представителей «Русского единства» в этот город. «Такие акции прошли во всех областных центрах Украины, везде они прошли спокойно, без всякого надрыва. Мы никак Львов в этой цепочке не выделяли. И если бы не было провокационного решения об отмене празднования Дня Победы в городе Львове, возможно, вообще никакого ажиотажа вокруг этого вопроса не было бы абсолютно», – сказал он.

Отвечая на вопрос о незаконности вывешивания красных флагов в День Победы, поскольку Президент до сих пор так и не подписал соответствующий закон, С.ЦЕКОВ отметил, что есть другой закон об увековечении победы в войне, принятый в 2000 году, в одном из положений которого говорится, что при праздновании Дня Победы используется символика времен Великой Отечественной войны. «Поэтому с нашей стороны нарушения закона никакого не было. Нарушение закона было со стороны властей города Львова и Львовской области, которые принимали решения, противоречащие этому закону», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее представители пророссийских организаций, в частности партии «Русское единство» и «Родына» заявили о намерении 9 мая во Львове организовать марш улицами города с советской символикой. Такие планы они аргументировали тем, что власти Львова якобы намерены запретить празднование Дня Победы в городе.

4 мая Львовский горсовет обратился в суд с просьбой запретить проведение 9 мая общественных и политических акций. Горсовет направил исковое заявление во Львовский окружной административный суд с требованием запретить проведение акций 9 мая возле Холма славы и на Марсовом поле. Ответчики – партии «Русское единство», «Родына» и еще 11 партий и общественных организаций, которые подали заявки на проведение мероприятий 9 мая в указанных местах.

6 мая Львовский окружной административный суд вынес запрет на проведение 9 мая в городе каких-либо массовых мероприятий всем, кто подал заявки. Такое решение суда было принято ввиду того, что во время многочисленных акций 9 мая во Львове могли возникнуть массовые беспорядки и столкновения между оппонентами из разных политических сил и общественных организаций.

Однако несмотря на судебный запрет представители «Русского единства» и «Родыны» 9 мая прибыли во Львов для проведения мероприятий по празднования 9 мая. Представители этих партий, ветеранских организаций, а также правой ВО «Свобода», с 10.00 начали собираться на Марсовом поле. Около двух тысяч работников милиции, а также бойцов спецподразделения «Беркут» окружили плотным кольцом место захоронения воинов, и только отдельные ветераны имели возможность пройти туда, чтобы возложить цветы. В это время между членами противоборствующих групп произошли столкновения, в результате одного из них травматическое ранение в ногу получил представитель «Свободы».

В свою очередь, представители ветеранских организаций, КПУ, партии «Родына» и «Русского единства» на автобусах переехали с Марсового поля к Холму Славы, однако активисты «Свободы» и ряда молодежных организаций пытались не пустить их.

Через некоторое время бойцы спецподразделения «Беркут» освободили проезжую часть и пропустили автобусы с ветеранами, оттеснив радикально настроенную молодежь от центральной аллеи. Однако локальные столкновения продолжали возникать, из толпы летели пустые бутылки и камни.

Ветераны возложили к Вечному огню на холме Славы красный венок с надписью «Воїнам-переможцям від комуністів Львівщини». Затем коммунисты и ветераны прошли на аллею Славы, где похоронены Герои Советского Союза, и тоже возложили цветы. В это время на холме Славы одновременно было поднято несколько красных флагов, знамена времен войны, флаг с символом города-героя Одессы, флаги с символикой Советского Союза.

Милиция возбудила 5 уголовных дел за нарушение общественного порядка во время мероприятий 9 мая во Львове.