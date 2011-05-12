«Артхаус Трафик» представляет

12 мая в украинский прокат выходит ироничная комедия-фарс «Тамара и секс» о нравах британской глубинки от одного из самых интересных современных режиссеров Британии Стивена Фрирза («Опасные связи», «Грязные прелести», «Королева»).

Молодая лондонская журналистка Тамара после смерти матери приезжает в родную деревню, чтобы заняться продажей дома, доставшегося ей по наследству, а заодно разбить сердца всем, кто в юности заставил ее страдать. Хозяева соседской фермы-пансионата для писателей с нескрываемым любопытством поглядывают в сторону роскошной девицы в коротких шортиках, не веря своим глазам. Еще каких-то 5-7 лет назад Тамара была неуклюжим подростком, чье лицо «украшал» уродливый нос крючком. Но лондонские хирурги избавили девушку от этого недостатка, превратив ее в настоящую красотку. Из-за легкомысленных поступков барышни жизнь обитателей райской деревеньки переворачивается с ног на голову.

Стивен Фрирз - один из самых любимых критиками британских режиссеров, работавший с самыми талантливыми людьми из мира кино. Шесть актрис получили номинацию на «Оскар» за свою работу в фильмах Фрирза: Гленн Клоуз и Мишель Пфайффер (за роли в фильме «Опасные связи» /Dangerous Liaisons/, 1998), Анжелика Хьюстон и Анетт Бенинг («Кидалы» /The Grifters/, 1990), Хелен Миррен («Королева» /The Queen/, 2006) и Джуди Денч («Миссис Хендерсон представляет» /Mrs Henderson Presents/, 2005). Его настоящим триумфом стал фильм «Королева», за роль в котором Хелен Мирен получила «Оскар» за лучшую женскую роль, а Фрирз был номинирован на множество наград за режиссуру.

Фрирз неоднократно номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Обладатель премий «Гойя» (2006), «Сезар» (1990), «Серебряный медведь» (приз Берлинского кинофестиваля, 1999). Председатель жюри 60-го Каннского кинофестиваля.

Фильм «Тамара и секс» (Tamara Drewe) - участник официальной программы Каннского кинофестиваля.

Дополнительная информация о проекте - http://www.arthousetraffic.com/films/tamaradrew/index.html

Фильм «Тамара и секс» - с 12 мая в киевских кинотеатрах «Жовтень» (ул. Константиновская, 26), «Мультиплекс в ТРК Комод» (ул. Луначарского, 4) и «Флоренция» (просп. Маяковского, 31).

Расписание сеансов уточняйте на сайтах кинотеатров.

Кроме Киева, фильм «Тамара и секс» выйдет в прокат во всех крупных городах страны - Одесса, Львов, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Запорожье и другие - уточняйте наличие и расписание сеансов в кинотеатрах вашего города.

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