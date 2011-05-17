17 мая в Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам!" пройдет мастер-класс Андрея КРЮЧКОВА: «Как мотивировать сотрудников принимать новые идеи».

И каждый руководитель любого уровня, и частный предприниматель задают себе вопросы:

· Что необходимо для развития бизнеса, с чего и кого начинать изменения?

· Как оценить риски и просчитать, не приведут ли новшества вместо увеличения прибыли к дополнительным проблемам?

· Как мотивировать персонал принять изменения и быстро включиться в этот процесс?

В программе мастер-класса: 1. Системный взгляд на результативное управление развитием.

2. Осознание необходимости изменений. Анализ проблемного поля, определение зон изменений.

3. Планирование изменений, ресурсов и рисков. Оценка альтернатив.

4. Планирование среды изменений – ответ на вопрос «ПОЧЕМУ работники будут меняться?».

5. Причины сопротивления изменениям. Методы «вытягивания» и «выталкивания» из зоны комфорта, но сохранение зоны безопасности.

6. Внедрение изменений, ведение новых стандартов и правил, обучение.

7. Поддержка и сопровождение изменений, психологическая мотивация.

О тренере: Андрей КРЮЧКОВ - профессионал высокого уровня в области управленческого консультирования и бизнес-обучения руководителей, учредитель компании SEVEN, сертифицированный бизнес-тренер, бизнес-консультант.

Системность и креативность Андрея КРЮЧКОВА, его личный управленческий опыт, а также большой опыт консалтинговых проектов, умение работать с людьми и приводить их к намеченным целям, позволяют его клиентам регулярно достигать высоких бизнес-результатов: после внедрения системы достижения целей показатели роста продаж некоторых компаний превысили 200%.

Среди клиентов Андрея КРЮЧКОВА - Ашан Украина (международная торговая сеть), Мэтро Кэш энд Керри (международная торговая сеть), АВК (кондитерская компания), УТЕЛ (телекоммуникационная компания), Блиц-Информ (холдинговая компания), FFS (сеть ресторанов быстрого обслуживания Челентано, Картопляна хата), Десна (Черниговский пивкомбинат), Первый Украинский Международный банк, Индекс-банк, Донгорбанк, УкрСиббанк, Ощадный банк Украины, Надра, страховые компании Кардифф, АКСА Украина, Страховые традиции, Европейский страховой альянс, «Альфа Страхование», Страховая группа ТАС и др. Подробнее здесь.

Дополнительная информация: Дата: Вторник, 17 мая 2011 г.

Начало: 19:00

Продолжительность: 2 часа

Место: УНИАН, ул. Крещатик, 4

Стоимость участия - 100 грн.

Регистрация на семинар: тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net