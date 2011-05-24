Есть ли правильные ответы в воспитании детей? Есть. Воспитание -- такая же технология как маркетинг, финансы, управление …

· Поговори об этом с родителями…

· Бесполезно, они все равно не поймут!

Фраза, которую подросток говорит каждый день

Как только в семье появляется ребенок, родители каждый день пытаются ответить на главный вопрос воспитания: "Как сделать так, чтобы ребенок мой вырос здоровым, счастливым и успешным?" Поиску ответа посвящена большая часть нашей жизни. И мы очень хотим найти ПРАВИЛЬНЫЙ ответ.

Есть ли правильные ответы в воспитании детей? Есть. Воспитание – такая же технология как маркетинг, финансы, управление. Она не сложная. Просто мы ее не знаем.

Мастерство родителя состоит в том, чтобы задавать правильные вопросы, находить ответы и последовательно воплощать эти ответы в жизнь. Ведь именно это и есть суть воспитания.

Вот вопросы, которые себе задают родители:

· Почему так трудно иногда найти общий язык и понять своего ребенка?

· Почему ребенок обижается на своих родителей?

· Насколько я должен вмешиваться в жизнь своего ребенка: когда мне надо "включиться", а когда – "просто не мешать"?

· Как научиться договариваться ребенком и как научить его этому?

· Как перестать управлять жизнью ребенка и передавать ему ответственность?

· Что происходит с ребенком, когда его критикуют?

· Почему ребенку не нравится, когда мы его хвалим?

· Как правильно давать ему обратную связь, чтобы добиваться изменений?

Вы тоже задумываетесь об этом? Задаете такие вопросы? Приходите на семинар-практикум в УНИАН «Курс родительского мастерства: как понимать ребенка». Будет короткая лекция и много практики.

Тренинг "Курс родительского мастерства": · позволяет достичь гармонии и стабильности во взаимоотношениях;

· открывает возможность к лучшему пониманию вашего ребенка;

· помогает осознать непродуктивное поведение и «барьеры» в общении с ребенком;

· дает точные ответы «как действовать» и позволяет освоить такие навыки, как «правильная критика», «похвала», «обратная связь», «активное слушание»;

· помогает сформировать новое поведение и прервать порочный круг передачи неправильного опыта из поколения в поколение;

· дает родителям инструменты по КОНСТРУКТИВНОМУ влиянию (недирективному, не авторитарному, не манипуляторному!) на вашего ребенка.

Тренинг проводит Евгений МИРОШНИЧЕНКО, бизнес-тренер, профессиональный оргконсультант, руководитель программы "Открытая школа: альтернативное образование"

Дополнительная информация:

Дата проведения: 24 мая 2011 г. (вторник)

Начало: в 19:00, регистрация с 18-30 час.

Длительность программы: 3 часа

Стоимость для одного участника: 100 грн.

Место проведения: УНИАН, Киев, ул. Крещатик, 4.

Предварительная регистрация: тел. 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net