Радио “Эра FM” и фонд Томенко “Родная страна” презентовали просветительскую акцию “Последний путь Т.Шевченко”

Киев. 13 мая. УНИАН. Радио “Эра FM” и Фонд Николая Томенко “Родная страна” по случаю 150-летия перезахоронения Тараса Шевченко на Чернечьей горе презентовали просветительскую акцию “Последний путь Т.Шевченко”.

На пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Верховной Рады Н.ТОМЕНКО сообщил, что в рамках проекта с 16 по 25 мая, в дни, когда 150 лет назад траурная процессия преодолевала путь из Санкт-Петербурга до Канева, 6 раз в сутки в эфире радио “Эра” будут звучать произведения Кобзаря в исполнении известных украинцев.

По словам Н.ТОМЕНКО, перезахоронение Т.Шевченко стало знаковым событием, “украинской манифестацией”, именно после которой “очень многие более поздних украинских классиков стали действительно украинцами, общественными деятелями..., очень многие люди, начиная с Михаила Драгоманова и многих других, потом вспоминали, что сам факт встречи траурной процессии и общения там заставили этих молодых людей почувствовать себя украинцами и по-иному воспринимать свою миссию в жизни”.

Н.ТОМЕНКО заметил, что ни центральная, ни местная власть не смогли предложить что-то интересное к этой дате. Он напомнил, что Верховная Рада приняла постановление общего характера, но даже в таком виде оно не было выполнено. Также Виктор ЮЩЕНКО в период своего президентства издал указ, касающийся этой даты, базовые положения которого тоже не выполнены. По словам Н.ТОМЕНКО, ни один социальный или гуманитарный объект в Каневе, которые должны были достроить, не достроен.

По словам заместителя председателя ВР, основной идеей этой акции является познакомить широкую общественность с известными и менее известными произведениями Т.Шевченко. Он отметил, что читать стихотворения Кобзаря будут представители разных сфер жизни, которые “сделали в этой жизни что-то серьезное и которых воспринимают как авторитетных”.

По мнению Н.ТОМЕНКО, это продемонстрирует, что творчество Т.Шевченко объединяет очень разных людей, которые в этом проекте стали “единой командой уважения к Шевченко”.

Генеральный директор компании “Эра-медиа” Игорь ЛОТАШЕВСЬКИЙ сообщил, что радио “Эра” вещает в 46 городах Украины, и поэтому стихотворения Т.Шевченко в рамках этого проекта смогут услышать жители разных регионов Украины.

По его словам, среди известных общественных и политических деятелей, которые будут читать произведения Кобзаря, – политические деятели Владимир ЛИТВИН, Н.ТОМЕНКО, Александр МОРОЗ, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Марина СТАВНИЙЧУК, Елена БОНДАРЕНКО, Павел ЖЕБРИВСКИЙ, Анатолий МАТВИЕНКО, актеры Наталия СУМСКАЯ и Анатолий ХОСТИКОЕВ, певцы Нина МАТВИЕНКО и Виталий КОЗЛОВСКИЙ, композитор и скрипач Кирилл СТЕЦЕНКО, поэт и писатель Николай СОМ, председатель Союза кинематографистов Украины Сергей ТРЫМБАЧ и другие.

По словам заместителя директора Института литературы Сергея ГАЛЬЧЕНКО, он отобрал для проекта более 40 фрагментов произведений Т.Шевченко. В частности, слушатели услышат “Не завидуй багатому”, “Сліпий”, “Сон”, “Заворожи мені, волхве”, “Великий льох”, “Мені однаково, чи буду...”, “І мертвим, і живим...” и другие.