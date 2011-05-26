26 мая 2011 г. в рамках Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам" состоится мастер-класс самого востребованного в Украине тренера и эксперта по системному развитию личности и бизнеса Ицхака ПИНТОСЕВИЧА на тему: «Ораторское мастерство: Харизма и Влияние»

Вы хотите знать: 1. Какая позиция наиболее успешна в переговорах любой сложности?

2. Как управлять восприятием людей по отношению к себе?

3. Как говорить, чтобы убеждать аудиторию?

4. Как увеличить свое позитивное влияние на мир?

6. Как убрать страх перед выступлением и быть уверенным в себе?

На мастер-классе Ицхака ПИНТОСЕВИЧА в информагентстве УНИАН Вы: - Научитесь самым действенным инструментам личной эффективности, которые существуют в мире на сегодняшний день

- Узнаете, как инициировать изменения в своей жизни

- Станете во много раз увереннее в себе

- Узнаете об алгоритмах достижения целей

- Овладеете самыми действенными инструментами ораторского мастерства

- Познаете искусство коммуникации и убеждения

Каждый участник получит в подарок сразу две книги - бестселлера Ицхака Пинтосевича "10 Заповедей Успеха" и "Уверенность в себе и ораторское мастерство"!

Кроме того, каждый участник пройдет тестирование своего типа личности и получит индивидуальные рекомендации по развитию. О тренере. Ицхак ПИНТОСЕВИЧ является признанным лидером и экспертом в области системного развития личности и бизнеса. Этот статус он получил благодаря 10-ти летнему изучению всех существующих в мире систем прикладной психологии и обучению у таких признанных мастеров, как Ицхак АДИЗЕС, Энтони РОББИНС, Мерилин АТКИНСОН и др.

лучший Бизнес-Тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской Академии Тренинга. Автор книг бестселлеров "10 Заповедей Успеха" и «7 Заповедей Энергии и Здоровья», которые вошли в ТОП-10 самых продаваемых книг в Украине (рейтинг сети книжных магазинов «Читай город» и «КС», за 2010 г.), а также новой книги «Уверенность в себе и ораторское мастерство».

Дополнительная информация: Дата: Четверг, 26 мая 2011 г.

Время: 19.00-21.00

Место: УНИАН, г. Киев, ул. Крещатик, 4

Стоимость участия - 300 грн.

Предварительная регистрация: тел. 279-33-53 или по эл. Почте vika@unian.net

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