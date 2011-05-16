Адвокат сомневается, что возбужденное в 2009 году "дело педофилов" будет доведено до логического завершения в суде

Киев. 16 мая. УНИАН. Адвокат Андрей ЦЫГАНКОВ сомневается, что возбужденное в 2009 году уголовное дело по обвинению журналиста Дмитрия ПОЛЮХОВИЧА и ряда народных депутатов в развращении в Международном детском центре "Артек" и в Киеве двоих малолетних детей будет доведено в суде до логического завершения.

Об этом А.ЦЫГАНКОВ, который ранее был адвокатом Елены ПОЛЮХОВИЧ - матери двоих пострадавших от насилия детей - заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Дело, скорее всего, будет закрыто за недоказанностью... На сегодняшний день явно, что желания принимать участие в расследовании дела у матери нет... На сегодняшний день в этой ситуации дети являются элементом манипуляций со стороны родителей... По моему мнению, менее всего мать заинтересована, чтобы дело получило логическое окончание", - сказал он.

При этом А.ЦЫГАНКОВ заявил, что вместо реального расследования преступления дело трансформировалось в дело о якобы мошенничестве адвокатов, которые в свое время с ведома потерпевшей стороны пытались добиться от подозреваемых материальной компенсации за моральный ущерб.

По словам А.ЦЫГАНКОВА, для него странным и непонятным стол тот факт, что "в прошлом году Е.ПОЛЮХОВИЧ без объяснения адвокатам причин отозвала их полномочия и стала при расследовании фактически свидетельствовать против них".

Анализируя ситуацию, адвокат отметил, что на сегодняшний день "дети забыты, ими никто не интересуется, они лишены надежной защиты".

По мнению А.ЦЫГАНКОВА, данная ситуация может привести к тому, что в других аналогичных случаях потерпевшие уже не станут искать правду в государственных органах, которые по долгу службы должны встать на их защиту.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращение несовершеннолетних в “Артеке”.

Руководство “Артека”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения к Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В свою очередь, 14 октября 2009 года на то время министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей. Он сообщил, что еще в апреле 2009 года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и был задержан отец этих детей – главный редактор журнала "Артек" Д.ПОЛЮХОВИЧ, который позднее был освобожден из-под стражи на подписку о невыезде.

20 октября 2009 г. Верховная Рада Украины приняла постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних.

21 мая 2010 года ВР прекратила деятельность ВСК по расследованию обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних. На заседании парламента с отчетом о деятельности комиссии выступила председатель ВСК Екатерина САМОЙЛИК. Она отметила, что «по результатам расследования дела достаточных доказательств вины Д.ПОЛЮХОВИЧА и других лиц в насильственном удовлетворении половой страсти с малолетними, которые давали бы достаточные основания для направления дела в суд, пока еще не получено».