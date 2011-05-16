В рамках Дня меланомы в 22 городах Украины можно бесплатно обследоваться на предмет выявления злокачественных опухолей кожи

Киев. 16 мая. УНИАН. 20 мая впервые в Украине в рамках Дня меланомы одновременно в 22 городах состоятся массовые бесплатные осмотры населения на предмет раннего выявления злокачественных опухолей кожи.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор программы «Евромеланома» в Украине, общественный деятель Ольга БОГОМОЛЕЦ.

По ее словам, от опаснейшей опухоли - меланомы в связи с поздней диагностикой умирают почти 95% больных в Украине. «Смертность от меланомы в Украине неоправданно высокая, в США она составляет только 5%», - сказала О.БОГОМОЛЕЦ.

Она отметила, что уже свыше 10 лет занимается этой проблемой и поставила себе «внутреннюю задачу» уменьшить уровень смертности от меланомы в Украине до 15-20%.

По прогнозам О.БОГОМОЛЕЦ, достичь таких результатов можно будет через 10 лет.

Она также заметила, что одной из причин растущей смертности от меланомы является уменьшение озонового слоя и как следствие - рост мутагенного влияния солнечного излучения.

По словам О.БОГОМОЛЕЦ, на сегодняшний день государство не в состоянии самостоятельно системно решить эту проблему. Поэтому Институтом дерматологии и косметологии Ольги БОГОМОЛЕЦ была разработана стратегия и День меланомы является только одним из этапов внедрения этой стратегии по уменьшению уровня смертности от меланомы.

Во время проведения Дня меланомы на базе Института дерматологии и косметологии будет активирована новая система дистанционной диагностики - дистанционного скрининга, которая заключается в фотографировании и дерматоскопии новообразования, заполнении специально разработанных форм, которые позволяют обнаружить экзогенные и эндогенные факторы риска, и пересылке материалов через Интернет для установления высококвалифицированным специалистом предварительного заключения. После этого пациенты с подозрением на меланому, рак кожи и другие опасные образования будут направлены в онкологические диспансеры по месту жительства.

О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что в прошлом году во время Дня меланомы ее институт уже проводил обследование по методике дистанционного скрининга, но в этом году впервые будет задействовано уникальное программное обеспечение для сбора, анализа, систематизации и обработки информации.

Как сообщила О.БОГОМОЛЕЦ, в этом году к проведению Дня меланомы уже во второй раз присоединилась Украинская ассоциация врачей-дерматовенерологов и косметологов и впервые партнером стала компания La Roche-Posay (Франция).

Заведующий кафедры дерматологии и венерологии Национального медицинского университета, профессор Виктор СТЕПАНЕНКО отметил, что мониторинг заболеваемости злокачественными заболеваниями кожи, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, свидетельствует о всемирной тенденции увеличения количества больных.

По его словам, кроме разрушения озонового слоя атмосферы, заболеванию меланомой способствует также широкое применение ядохимикатов, наследственные факторы и использование искусственного ультрафиолетового облучения.

Руководитель представительства ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ, в свою очередь, сообщил, что в мире регистрируется около 132 тыс. случаев меланомы в год. В Европе регистрируется около 26 тыс. случаев заболевания меланомой среди мужчин и около 33 тыс. среди женщин. Распространение меланомы среди жителей Украины составляет 4,7 случаев на 100 тыс. населения. При этом И.ПОКАНЕВИЧ отметил, что реальный показатель заболеваемости меланомой в Украине является значительно выше.

Как сказал заведующий хирургическим отделением Киевского городского клинического онкологического центра Николай АНИКУСЬКО, риск заболевания меланомой у темнокожего населения мира в 30 раз ниже. По его словам, в 1989 году на учете в Киеве находились 560 лиц с диагнозом «злокачественная меланома», а в 2009 году таких людей стало уже свыше 1 тыс. 800.

О.БОГОМОЛЕЦ сообщила, что за средства компании La Roche-Posay было проведено обучение врачей из всех областей Украины, которые в День меланомы присоединятся к инициативе и будет осуществлять бесплатные осмотры в 22 городах Украины.

Запись на консультацию будет проводиться по телефону «горячей линии»: 0 800 50 15 08.

Бренд-менеджер La Roche-Posay Наталья СЕРИКОВА сообщила, что компания уже свыше 10 лет поддерживает Дни диагностики меланомы в более чем 30 странах мира.

День меланомы в Украине в этом году будет проводиться в третий раз.