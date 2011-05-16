Ассоциация «Наследие Украины» призывает органы власти и граждан принять участие в акции “Купи книгу для своей школы”

Киев. 16 мая. УНИАН. Ассоциация «Наследие Украины» призывает органы власти и граждан приобщиться к акции “Купи книгу для своей школы”.

Об этом они заявили сегодня во время круглого стола на тему: “Грамотная молодежь, совершенное общество, богатое государство – перспективы и пути развития”, который состоялся сегодня в УНИАН в рамках Всеукраинской культурологической просветительской акции “Купи книгу для своей школы”.

“Мы обращаемся ко всем территориальным общинам, ко всем поселковым председателям. Давайте образование и культуру формировать своими руками, давайте сегодня строить собственное будущее через образование. Кого воспитаем - такое будем иметь общество завтра, такое будет наше будущее. Все зависит от того, что вложили в головы, какие привили морально-этические нормы, что является нормой для общества”, - сказала президент ассоциации «Наследие Украины» Ирина КВАСНИЦА.

По ее мнению, грамотная молодежь является основой будущего Украины.

В свою очередь, начальник Главного управления образования и науки Киевской областной государственной администрации Виктор БУТНИК отметил, что в последние годы дети стали меньше читать книги, больше развлечений находят в компьютерах и другой современной технике. Он высказал мнение, что книга необходима для воспитания образованного человека, и поэтому нужно, чтобы молодежь снова начала читать.

Всеукраинская культурологическая просветительская акция “Купи книгу для своей школы” будет проходить с мая 2011 года до мая 2012 года. Целью акции является стремление предоставить обществу максимальные знания, в том числе по украинской истории и традициям, сформировать общественное мнение и т.п. Важная роль в этом процессе отведена библиотекам, особенно в сельской местности, где нет иногда других возможностей получить знания.

Именно поэтому, по словам И.КВАСНИЦЫ, ассоциация будет пытаться обеспечить школьные библиотеки книгами, разработанными и написанными учеными Академии педагогических наук, других отраслевых заведений образования. «Чтобы каждый гражданин Украины имел свободный доступ к информации, и самое главное – дети имели будущее», - сказала И.КВАСНИЦА.

В рамках акции “Купи книгу для своей школы” будут проводиться круглые столы с участием представителей Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Министерства культуры Украины, ассоциаций и общественных организаций, органов местного самоуправления, а также семинары для учителей, воспитателей, руководителей общественных организаций и ответственных работников органов местного самоуправления на тему: «Народоведение Украины: Народы Великой Украины», будет проходить вручение книг из серии «Семейная книга», приобретенных на благотворительные взносы местных общин, граждан и организаций, школьным и публичным библиотекам городов и сел Украины.

Для пополнения фондов библиотек И.КВАСНИЦА презентовала собственные книги из серии «Семейная книга», в частности, «Традиции и обычаи украинцев», «Сказки и легенды древней земли Аратты» (аудиокнига), «Сказки и легенды древней земли Аратты», книжки-раскраски для детей 5-7 лет «Сказки и легенды древней земли Аратты».

Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках Всеукраинской культурологической просветительской акции «Купи книгу для своей школы» призвал центральные и местные органы исполнительной власти, руководителей общественных организаций, профсоюзов, средства массовой информации, руководителей и работников предприятий, учреждений, организаций Украины, граждан Украины принять участие в акции.

«Мы уверены – все начинается с понимания своего места в мире: любви к отцу и матери, уважения к традициям и обычаям своего народа, уважения к своему соседу, и, самое главное, уважения к самого себе… Именно вы сможете позаботиться о будущем Украины и купить учебный комплект для библиотеки детского садика, школы, которую вы окончили и в которой учатся ваши дети и внуки», - отмечается в обращении.

Организаторы обещают, что имена меценатов будут указаны на форзаце обложек книг и навсегда останутся в истории родного края.