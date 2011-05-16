Требования участников «Дня гнева» выходят за рамки экономических, но они поддержат акцию предпринимателей "Вперед" – Данилюк

Киев. 16 мая. УНИАН. Участники акции «День гнева» поддержат предпринимателей с акцией «Вперед», которая пройдет в Киеве 19 мая, однако их требования выходят за рамки экономических и их движение не является предпринимательским.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил координатор гражданского движения «Спільна справа» Александр ДАНИЛЮК.

«Мы поддерживаем их требования, но это не означает, что мы отказываемся от своих… Учитывая, что одним из требований нашей акции является немедленная отмена всех нормативно-правовых актов, которые сужают социальные, экономические, политические права и свободы граждан, безусловно, мы выступаем за то, чтобы все они были отменены… Но это не означает, что мы - предпринимательское движение», - сказал он.

А.ДАНИЛЮК пока не прогнозирует, какое количество участников присоединится к акции 19 мая: «Сколько будет людей 19-го (мая – УНИАН) – все зависит от Киева».

Он сказал, что милиционеры мешали участникам акции "День гнева" проводить ее 14-15 мая, в частности, не пропускали людей на площадь перед стенами Верховной Рады, где она проходила. По словам А.ДАНИЛЮКА, в акции приняли участие 1,5-2 тыс. граждан, в то время как ожидалось в 5 раз больше. Он объясняет такое количество участников помехами со стороны правоохранительных органов. Кроме того, не было позволено разместить палатки в Мариинском парке.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Киеве началась акция «День гнева», главным требованием которой является отставка Президента Украины, парламента и правительства. После митинга участники акции пытались подойти к зданию ВР, чтобы установить палатки – общественные приемные народных депутатов. Но бойцы «Беркута» препятствовали этим действиям. Вследствие этого произошла драка между участниками акции и правоохранителями. Сотрудники милиции задержали шестерых участников "Дня гнева". В отношении задержанных были составлены административные протоколы, после чего их освободили.

После этого организаторы "Дня гнева" объявили, что приостанавливают акцию до 19 мая.

12-15 мая в городах Украины состоялись митинги в поддержку Всеукраинской общественной акции «Вперед». Митингующие протестуют против социально-экономической политики правительства, и выступают за принятие «Народной реформы» - пакета законопроектов, подготовленного по инициативе народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ. На 19 мая в Киеве возле Верховной Рады запланирован общий Весенний марш протеста.