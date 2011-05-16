Ученые и общественность призывают власти выполнить нормативные акты, касающиеся проведения Международного конкурса по украинскому языку им. Яцика

Киев. 16 мая. УНИАН. Ученые и представители общественности призывают власти выполнить нормативные акты, касающиеся проведения Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, исполнительный директор Лиги украинских меценатов Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ, действующие власти и, в частности, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины пытаются помешать проведению конкурса, который проходил одиннадцать лет подряд. По его словам, одним из таких шагов стал приказ министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА о проведении Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

Комментируя ход событий, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир ВАСИЛЕНКО выразил убеждение, что "ТАБАЧНИК в своих действиях относительно конкурса Яцика нарушил несколько указов Президента (изданных в предыдущие годы - УНИАН), и из-за этого на него можно подавать в суд".

Комментируя приказ Д.ТАБАЧНИКА о проведении Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, В.ВАСИЛЕНКО предположил, что министр в своей деятельности отстаивает интересы России. "(ТАБАЧНИК) очевидно был назначен на должность не из Киева, а из Москвы в пакете с Черноморским флотом, поскольку, как объяснить, что его еще не освободили от должности за дискредитацию", - сказал В.ВАСИЛЕНКО.

По мнению М.СЛАБОШПИЦКОГО, в том, что Д.ТАБАЧНИК враждебно относится ко всему украинскому, есть и определенный позитив. "Лига украинских меценатов подготовила и готова вручить ему благодарность за то, что он консолидировал нацию через ненависть к себе", - сказал М.СЛАБОШПИЦКИЙ.

В заявлении Координационного совета по вопросам защиты украинского языка при Киевской городской организации общества «Мемориал» им. В.Стуса по поводу завершения XI Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика напоминается, что на протяжении 2007-2008 гг. было издано три указа Президента Украины и принято постановление Кабинета министров об учреждении четырнадцати ежегодных стипендий Президента Украины победителям конкурса.

Члены совета заявляют, что «с изменением политической власти в Украине началось наступление на это нациетворческое мероприятие. Правда, не сразу. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ 11 мая 2010 года в приветствии по случаю завершения X конкурса назвал его «неоценимой инвестицией в будущее нашего государства». Но уже 30 сентября 2010 года Президент Украины подписывает Указ «О Международном литературном конкурсе ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко», направленном, как сказано в Указе, «на повышение уровня знаний по украинскому языку и литературе, родным языкам и литературам, воспитание у молодого поколения любви к языкам Украинского народа, обеспечение их всестороннего развития».

Координационный совет считает, что этим указом «Виктор ЯНУКОВИЧ ввел абсурдное понятие «языка Украинского народа», которое противоречит Конституции Украины. Таким образом, было положено начало уничтожения Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. 26 октября 2010 года появился приказ Министерства образования и науки «О проведении Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко в 2010-2011 учебном году».

В то же время, по данным членов Координационного совета, в тот же день на официальном сайте Минобразования было сообщено, что министерство и в дальнейшем будет поддерживать Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика. «Однако через несколько абзацев говорится следующее: «…финансирование организационных мероприятий по проведению Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика, которое полностью ложилось на плечи МОН и государства, начиная с 2006 года, является нарушением действующего законодательства. Об этом говорится в отчете Главного контрольно-ревизионного управления. Такие статьи расходов не предусмотрены в Государственном бюджете Украины. Решение об участии в конкурсе языковедов имени Петра Яцика является исключительно прерогативой руководителей общеобразовательных средних учебных заведений», - отмечают они. По данным членов Координационного совета, «в этом заявлении есть еще одна неправда: проведение Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика почти полностью финансировали Лига украинских меценатов и другие благотворители».

Кроме того, 1 ноября 2010 года Д.ТАБАЧНИК вместо приказа о проведении Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика, как это было в предыдущие годы, направил письма во все местные управления образования Украины о проведении в этом году Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко. По данным членов Координационного совета, в Сумской области расценили это письмо таким образом, что конкурс там не был проведен, что лишило десятки тысяч школьников и студентов возможности проверить себя в честном и некоррупционном языковом соревновании.

По убеждению Координационного совета по вопросам защиты украинского языка при Киевской городской организации общества «Мемориал» им. В.Стуса, «фактически новый конкурс был задуман для того, чтобы убрать из общественной жизни Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика».

По их данным, вместе с тем, Кабинет министров Украины до сих пор не утвердил Положение о Международном литературном конкурсе ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, как должен был это сделать в соответствии с президентским указом, до 30 декабря 2010 года, а Минобразования, которое якобы провело конкурс, до сих пор не обнародовало информации о его победителях.

«За последние годы количество участников конкурса имени Петра Яцика достигало почти 5 миллионов человек из более чем 20 стран мира. Теперь же власть разрушает хорошо налаженную систему проведения конкурса по украинскому языку, искусственно снижает его массовость и тем самым подрывает престиж украинского языка как государственного. Все это делается коварно и методически и является еще одним звеном стратегии уничтожения украинской нации», - заявляют члены Координационного совета.

Они требуют от властей выполнения действующих нормативных актов, принятых в поддержку Международного конкурса по украинскому языку им. П.Яцика.

Заявление подписали 17 человек – ученые и общественные деятели.

Справка УНИАН. Конкурс им. Петра Яцика был учрежден Министерством образования и науки Украины, Лигой украинских меценатов и Образовательным фондом Петра Яцика (Канада) в 2001 году как детский конкурс для учеников 3(2)-11 классов общеобразовательных учебных заведений.

В ноябре 2007 года в то время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о поддержке Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика”. В частности, согласно указу Кабинет министров Украины должен содействовать организации и проведению Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика, в том числе рассмотреть вопрос о выделении ежегодно бюджетных средств на указанные цели.

В том же году В.ЮЩЕНКО подписал указ, которым учредил, начиная с 2008 года, 14 ежегодных стипендий Президента Украины победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика.

Справка УНИАН. Петр Дмитриевич Яцик (7 июля 1921 г. - 8 ноября 2001 г.) - канадский предприниматель украинского происхождения, меценат и филантроп, известный своим весомым вкладом в финансирование украиноведения на Западе. Среди самых главных проектов, профинансированных П.Яциком: Украинский научный институт Гарвардского университета, Энциклопедия украиноведения, Международный конкурс знатоков украинского языка, Канадский институт украинских студий.