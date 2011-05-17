В Киеве завтра будет презентован аудиодиск «Юрко Покальчук и друзья»

Киев. 17 мая. УНИАН. Завтра, 18 мая, в Киеве будет презентован аудиодиск «Юрко Покальчук и друзья».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель оргкомитета IV литературно-художественного фестиваля «Киевская Баррикада» имени Юрка Покальчука, народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ.

По его словам, презентация диска и вечер памяти поэта и писателя состоится в кнайп-клубе «Купидон», где в свое время Ю.Покальчук был «своеобразным арт-менеджером, продюсером».

Пластинка записана и выпущена художественным объединением «Последняя Баррикада» в рамках четвертого литературно-художественного фестиваля «Киевская Баррикада» имени Юрка Покальчука.

«Юрко был нашим личным другом, принимал участие в наших различных литературных акциях, именно поэтому мы посвятили ему этот фестиваль, и именно поэтому мы решили записать диск – чтобы его стихотворения оставались как можно дольше для украинцев», - отметил О.ДОНИЙ.

Автор идеи диска рассказал, что он обратился к друзьям Ю.Покальчука и друзьям «Последней Баррикады» с просьбой прочитать по одному стихотворению Юрия. «Каждый читал стихотворение как будто они его собственные», - подчеркнул О.ДОНИЙ.

В проекте приняли участие известные литераторы и музыканты: поэты Александр ИРВАНЕЦ, Сергей ЖАДАН, Павел КОРОБЧУК, Артем ПОЛЕЖАКА, поэт и издатель Иван МАЛКОВИЧ. Писатели братья КАПРАНОВЫ, Сергей ПАНТЮК, Лесь ПОДЕРВЯНСКИЙ, Светлана ПОВАЛЯЕВА, сказочник-лирник Лирнык Сашко (Александр ВЛАСИК). Музыканты Олег (Фагот) МИХАЙЛЮТА (группа ТНМК), Городская БАРБАРА (группа «Мертвый Пивень»), Юрко ЖУРАВЕЛЬ (группа «от винта»), музыкант Неля ФРАНЧУК, председатель художественного объединения «Последняя Баррикада», народный депутат Олесь ДОНИЙ, исполнительный директор МО «Последняя Баррикада» Ксения ОМЕЛЬЧЕНКО, народный депутат, председатель Международного фонда «Моя Украина» Юрий СТЕЦЬ, а брат поэта Олег ПОКАЛЬЧУК посвятил ему песню.

«В память о Юрке Покальчуке. О нашем Пако…», - отмечали его друзья, читая стихотворения на сегодняшней пресс-конференции.

«Мы сделали этот диск в память о нашем Пако, поскольку его стихотворения - это часть его души и таланта... Мы посвятили ему фестиваль «Киевская Баррикада», потому что он любил наши фестивали и был их неотъемлемой частью. Это не много, это тот минимум, который мы можем сделать для него. Потому что не в наших силах вернуть его на эту землю. Но если в наших силах хоть на немного продлить память о нем - то мы это делаем... Потому что друзей следует уважать и любить. Даже когда они вдалеке от нас...», - отмечается в пресс-релизе к диску.

О.ДОНИЙ рассказал, что фестиваль «Киевская Баррикада» имени Юрка Покальчука будет проходить в Киеве 17-21 мая. По его словам, главной его целью является популяризация современной украинской литературы.

Ю.СТЕЦЬ заметил, что украинцы должны понимать, что без своей культуры – музыки, литературы, поэзии - Украинское государство не сможет существовать.

Он отметил, что фестиваль является абсолютно аполитичным мероприятием, поскольку сегодня политика, по его мнению, только мешает. «Для меня Украина – это Василий Стус, Лина КОСТЕНКО, Александр ИРВАНЕЦ…, а не какие-то там политики…», - заметил он.

Организаторы фестиваля напомнили, что в его рамках будут проходить пресс-конференции в УНИАН с прямой трансляцией на “5-м канале” при участии известных литераторов, а также литературные встречи в школах, университетах.

Интересными, по словам О.ДОНИЯ, будут большой музыкальный концерт на Софийской площади в пятницу, 20 мая, при участии групп «Тартак», «Скай», «Танок На Майдане Конго».

А 21 мая состоится «Ночь поэзии» под открытым небом. Акция будет проходить возле памятника княгине Ольге на Михайловской площади. Будут выступления литераторов, музыкальное сопровождение бардов, огненное шоу.