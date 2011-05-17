Ассоциация налогоплательщиков подвела итоги конкурса «Добросовестные налогоплательщики – 2010»

Киев. 17 мая. УНИАН. Ассоциация налогоплательщиков подвела итога конкурса «Добросовестные налогоплательщики – 2010».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила президент ассоциации Валентина АРБУЗОВА.

«Инициатором данного рейтинга выступила Ассоциация налогоплательщиков Украины. Рейтинг проводился впервые. Его участниками могли стать все предприятия… 19 мая состоится торжественная церемония награждения лучших налогоплательщиков», - сказала она.

По словам председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталия ЗАХАРЧЕНКО, поступления от победителей рейтинга по итогам прошлого года составили около 4 млрд. грн. В текущем году они уже перечислили в бюджет более 2 млрд. грн.

Как отметил первый вице-президент ассоциации Василий МАТИЙЧИК, победителей определяли по 9 номинациям. «Победителями национального рейтинга стали 54 предприятия в 9 номинациях. Победители представляют 21 регион Украины… Самое большое количество победителей - по городу Киеву», - сказал он.

Всеукраинский рейтинг «Добросовестные налогоплательщики» является ежегодным и проводится в два тура – на областном и всеукраинском уровнях.