КАК СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ КОМАНДУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ЗАДАЧ

Агентство УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» приглашает начинающих и будущих руководителей подразделений, руководителей с опытом, а также собственников малого бизнеса на мастер–класс Елены ЛАМАНОВОЙ «Как создать эффективную и результативную команду для реализации бизнес – задач».

О том, как важно иметь в подчинении хорошо сплочённую и управляемую команду, каждый руководитель знает не по наслышке. От того, насколько команда эффективна и результативна, зависит успех работы подразделения и бизнеса в целом. В хорошей команде каждый сотрудник знает своё место и функции, понимает и принимает сильные стороны и ограничения своих коллег, вместе с другими стремится к достижению общей цели, отвечая при этом за свою часть работы. В хорошей команде здоровый дух, поддержка и взаимопонимание. Как всего этого добиться, вы узнаете на предлагаемом мастер-классе.

Программа мастер – класса: 1. Что такое команда, её эффективность и результативность? О какой команде мечтает каждый руководитель? Определяемся с понятиями и проясняем цели.

2. Законы жизни команды (организации) как системы, которые работают даже в том случае, если мы о них не знаем! Закон иерархии, баланс между «брать» и «давать», право на место в системе.

3. Формирование команды под цели и задачи компании и подразделения. Подбор, замена, профессиональный и личностный рост сотрудников для руководителя.

4. Распределение функций, ответственности и полномочий в коллективе через знание сильных и слабых сторон своих сотрудников. Стили менеджмента по Адизесу.

5. Сплочение и управляемость команды как процесс и результат работы руководителя по командообразованию.

Автор и ведущая мастер – класса: Елена ЛАМАНОВА – коуч и тренер по управлению людьми в коллективе, вопросам предпринимательства в семейном бизнесе, основам коммерции, учредитель и директор компании «Триллиум™» (www.trillium.com.ua ), г. Киев, автор и руководитель проектов: «Школа Линейного Руководителя» для начинающих; «Школа Семейного Бизнеса» для начинающих; «Школа Коммерции» для начинающих.

Дополнительная информация: Дата проведения: среда, 18 мая 2011

Время проведения: 18:30 – 21:30

Продолжительность: 3 часа

Место проведения: Киев, УНИАН, ул. Крещатик, 4

Стоимость участия – 100 грн. (оплата на месте)

Регистрация на мастер-класс: (044) 279-33-53 vika@unian.net (Виктория).

***

Предлагаемый мастер-класс является фрагментом курса обучения «Школа Линейного Руководителя». Данный курс предназначен для управленческой подготовки, в первую очередь, начинающих руководителей и собственников малого бизнеса, и при этом будет интересен и полезен руководителям с опытом и HR – специалистам. В мае – июне курс обучения «Школа Линейного Руководителя» пройдёт в полном объёме в форме отдельных мастер-классов, дополняющих друг друга на базе УНИАН, по ул. Крещатик, 4.

Те участники, которые посетят все 6 предложенных мастер-классов, смогут:

· получить целостное представление о системе управления людьми в организации;

· приобрести практические знания и умения по управлению людьми;

· стать уверенней в себе и своих решениях;

· получить сертификат о прохождении обучения и массу позитивных эмоций от высококлассного обучения и общения с тренером.

Каждый мастер – класс – это полноценное занятие, продолжительностью 3 часа, включающее в себя как теорию, так и практические упражнения, нацеленные на:

· формирование личности руководителя,

· его управленческих умений и

· повышение его управленческой грамотности.

Чем Вам будет полезен курс обучения «Школа линейного руководителя»?

· обучит управлять людьми грамотно – даст инструменты управления на каждый день;

· поможет объединить усилия руководства компании, менеджеров по персоналу и линейных руководителей в подразделениях в вопросах управления людьми;

· поможет руководителям обрести системное понимание и осознанность в вопросах управления людьми.