ИСКУССТВО ЖИЗНИ С ЛЮДМИЛОЙ БОГУШ: ЖЕНЩИНА И ВРЕМЯ

Женщины лучше чувствуют природу времени, потому что живут во времени.

Время – это ритмы, циклы, периоды, изменения, мгновения.

Поймали мысль?

 Женщины расцветают весной и застывают зимой.

 Женщины вынашивают детей 9 месяцев и никакие «пятилетки досрочно» им не указ.

 Женщины реагируют на лунные циклы и руководствуются ими.

 Женщины знают, когда наступает время для различных дел и соблюдают это время.

 Женщины к летнему отпуску готовятся уже зимой, они готовятся к праздникам заранее.

 Женщины знают, сколько времени потребуется на приготовление обеда или стирку белья.

Женщины знают, что такое ВРЕМЯ. Вот в чем их секрет: женщины не читают книги о времени, они его просто чувствуют.

На своем мастер-классе «Женщина и Время», психолог и бизнес-тренер №1 по управлению временем Людмила БОГУШ поделится своей авторской методикой планирования личного времени и расскажет, для чего нужно развивать в себе глобальное видение своей жизни.

Она уверена, что у женщины нет времени только в том случае, когда у неё нет цели. Когда же появляется цель, то все задачи структурируются, а все неважные и пожирающие время привычки уходят в прошлое.

«Надо больше мечтать, мечтайте всласть, и тогда возможно какие-то дерзкие и невероятные мечты смогут стать для вас целями», - говорит Людмила БОГУШ.

В программе мастер-класса: • Как ставить цели и достигать их

• Как понять – твоя эта цель или чужая

• Где найти время на всё: семью, работу, отдых и увлечения

Подробнее о Студии управления временем BogushTime здесь:

Дополнительная информация: Дата: Пятница, 20 мая 2011 г.

Время проведения: 19:00 - 21:00.

Продолжительность: 2 часа.

Место: УНИАН, ул. Крещатик, 4.

Стоимость участия - 100 грн.

Регистрация на мастер-класс: тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net