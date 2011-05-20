ИСКУССТВО ЖИЗНИ С ЛЮДМИЛОЙ БОГУШ: ЖЕНЩИНА И ВРЕМЯ
На своем мастер-классе «Женщина и Время», психолог и бизнес-тренер №1 по управлению временем поделится своей авторской методикой планирования личного времени и расскажет, для чего нужно развивать в себе глобальное видение своей жизни.
Женщины лучше чувствуют природу времени, потому что живут во времени.
Время – это ритмы, циклы, периоды, изменения, мгновения.
Поймали мысль?
Женщины расцветают весной и застывают зимой.
Женщины вынашивают детей 9 месяцев и никакие «пятилетки досрочно» им не указ.
Женщины реагируют на лунные циклы и руководствуются ими.
Женщины знают, когда наступает время для различных дел и соблюдают это время.
Женщины к летнему отпуску готовятся уже зимой, они готовятся к праздникам заранее.
Женщины знают, сколько времени потребуется на приготовление обеда или стирку белья.
Женщины знают, что такое ВРЕМЯ. Вот в чем их секрет: женщины не читают книги о времени, они его просто чувствуют.
На своем мастер-классе «Женщина и Время», психолог и бизнес-тренер №1 по управлению временем Людмила БОГУШ поделится своей авторской методикой планирования личного времени и расскажет, для чего нужно развивать в себе глобальное видение своей жизни.
Она уверена, что у женщины нет времени только в том случае, когда у неё нет цели. Когда же появляется цель, то все задачи структурируются, а все неважные и пожирающие время привычки уходят в прошлое.
«Надо больше мечтать, мечтайте всласть, и тогда возможно какие-то дерзкие и невероятные мечты смогут стать для вас целями», - говорит Людмила БОГУШ.
В программе мастер-класса:• Как ставить цели и достигать их
• Как понять – твоя эта цель или чужая
• Где найти время на всё: семью, работу, отдых и увлечения
Подробнее о Студии управления временем BogushTime здесь:
Дополнительная информация:Дата: Пятница, 20 мая 2011 г.
Время проведения: 19:00 - 21:00.
Продолжительность: 2 часа.
Место: УНИАН, ул. Крещатик, 4.
Стоимость участия - 100 грн.
Регистрация на мастер-класс: тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net