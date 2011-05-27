27 мая в информационном агентстве УНИАН в рамках проекта «Сделай себя сам» состоится публичный дискурс «Как воспитать железную волю».

Гораздо больше людей сдавшихся, чем побежденных, небезосновательно утверждал Дейл Карнеги. Те, кто научились не сдаваться, сумели добиться успеха в избранном деле, проявить себя выдающимися личностями.

О том, как поразить искрометными идеями, запрессованными в металл, во время дискурса расскажет известный украинский скульптор Олег ПИНЧУК. А секретами фантастических результатов в спорте поделится олимпийский чемпион по плаванью Денис СИЛАНТЬЕВ.

Модератором дискурса будет автор серии книг «Стратегии гениев» Валентин БАДРАК, который ознакомит с примерами воспитания воли у известных исторических личностей, которые вошли в массовую культуру как гении.

В ходе дискурса участники получат и обсудят ряд практических рекомендаций и утилитарных рецептов по тематике развития воли. Форма открытого диалога участников позволит задать адресные, конкретные вопросы экспертам, высказать собственную точку зрения, сфокусировать внимание на конкретные проблемы, с которыми сталкиваются люди при движении к цели.

Вопросы для обсуждения: 1. Секрет железной воли. Возможность для каждого или удел избранных.

2. Сферы проявления воли.

3. Как развить волю - простые технологии для каждого.

4. Как развивать силу воли у ребенка.

5. Как использовать примеры великих людей для развития волевого характера.

Использование дисурса как формы активного обучения позволит каждому стать сильнее, приблизиться к своей цели, перейти от мечтания к исполнению заветных желаний. Дискурс, который будут освещать медиапартнеры проекта, пройдет под девизом: «Сделай себя сам! Прояви волю и победи!»

Дополнительная информация: Дата: Пятница, 27 мая 2011 г.

Начало: 19:00

Продолжительность: 2 часа

Место: УНИАН, ул. Крещатик, 4

Стоимость участия - 50 грн.

Регистрация на семинар: тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net