Организаторы марша 19 мая просят Януковича и Могилева не препятствовать проведению мирной акции

Киев. 17 мая. УНИАН. Организаторы и участники Весеннего марша протеста 19 мая призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА не препятствовать проведению мирной акции "Вперед!".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор подготовки к Весеннему маршу протеста, член координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Андрей ПАНАЕТОВ.

"Мы обращаемся к Президенту Украины, к министру внутренних дел не препятствовать проведению мирной демонстрации предпринимателей", - сказал А.ПАНАЕТОВ.

Координатор организации акции уточнил, что в настоящее время в регионах власть угрожает перевозчикам лишением лицензий в случае предоставления ими услуг для подвоза участников акции. "Если нас не услышат, мы гарантируем, что устроим пешие походы предпринимателей в Киев, будут просто идти колонной и все равно дойдут и выскажут свои требования. Мы заставим власть считаться с народом и принимать законопроекты и такие решения, которые будут выгодны и предпринимателям, и государству", - заявил он.

В свою очередь глава Федерации профсоюза малого и среднего предпринимательства Вячеслав РОЙ уточнил, что акцию 19 мая поддержали более 200 общественных организаций и профсоюзов малого и среднего бизнеса. По его словам, участники акции 19 мая выдвигают власти требования о принятии «Народной реформы», включая нормы о повышении социальных стандартов (повышение прожиточного минимум и минимальной пенсий), о введении моратория на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг и расследование причин ажиотажного роста цен на продукты питания, об отмене единого социального взноса для пенсионеров и инвалидов, о реальной борьбе с коррупцией, о принятии законопроекта об упрощенном налогообложении, продлении моратория на продажу земли и перераспределении расходов на содержание государственного аппарата.

"Возможно, 19 мая будут и другие требования, но это те требования, которые объединили всех лидеров общественных организаций Украины. Время проплаченых Майданов прошло. Пришло время гражданского общества. Граждане должны контролировать эту власть", - заявил В.РОЙ.

Как сообщал УНИАН, 12-15 мая в городах Украины состоялись митинги в поддержку Всеукраинской общественной акции «Вперед». Митингующие протестуют против социально-экономической политики правительства и выступают за принятие «Народной реформы» - пакета законопроектов, подготовленного по инициативе народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ. На 19 мая в Киеве возле Верховной Рады запланирован общий Весенний марш протеста.