Коллектив Академии труда и соцотношений призывает ФПУ взвешенно подойти к выбору нового кандидата на должность ректора

Киев. 17 мая. УНИАН. Коллектив киевской Академии труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины призывает руководство ФПУ взвешенно подойти к выбору новой кандидатуры на должность ректора учебного заведения в связи с окончанием срока действия контракта предыдущего руководителя Николая ГОЛОВКО.

Соответствующее обращение на имя председателя ФПУ Василия ХАРЫ сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучили ректор АТСО Н.ГОЛОВКО, начальник юридического отдела вуза Наталия ПУШИНА и доцент, заслуженный юрист Украины Наталия ЦЫГАНЧУК.

По словам участников пресс-конференции, ректор уволен по распоряжению руководителя ФПУ и нескольких членов президиума федерации, хотя должно приниматься коллегиально всеми членами президиума.

Кроме того, участники пресс-конференции отметили, что в нарушение действующих норм закона "О высшем образовании" до избрания на конкурсной основе нового ректора полномочия руководителя учебного заведения должен был выполнять предыдущий ректор, а не декан отдельно взятого факультета, который не имеет ученого звания "профессор".

"В результате незаконного снятия с должности ректора и назначения исполняющим его обязанности кандидатуры, которая не отвечает требованиям закона, ставится под реальную угрозу дальнейшая деятельность учебного заведения в целом", - сказала Н.ЦЫГАНЧУК.

По ее словам, учитывая, что действия отдельных представителей руководства ФПУ незаконны, Н.ГОЛОВКО отказался добровольно написать заявление об освобождении от должности. После этого 28 апреля представители Федерации профсоюзов и исполняющий обязанности ректора совершили попытку незаконным способом захватить печать вуза и уставные документы, однако эти действия предотвратила милиция.

Анализируя ход событий, участники пресс-конференции выразили мнение, что попытка захватить печать и уставные документы связана с попытками неизвестных лиц завладеть имуществом заведения, его материальными активами, стоимость которых составляет 15 млн. грн., чтобы затем ликвидировать Академию и воспользоваться ее недвижимостью и землей по собственному усмотрению.