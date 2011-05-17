Киев. 17 мая. УНИАН. Фонд Конрада Аденауэра презентовал второе издание сборника интересной статистики «Украина в мире».

На пресс-конференции в УНИАН руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ отметил, что этот сборник дает ответы на вопросы о месте Украины в мире.

По его словам, в сборник были отобранные популярные, а иногда и не очень известные данные и показатели из открытых источников, отражающие ситуацию в разных сферах жизни Украины.

Статистические данные касаются политических, экономических, энергетических, демографических и военных аспектов, с помощью которых читатель сможет сравнить и оценить достижения украинского общества, экономики и государства.

Н.ЛАНГЕ напомнил, что год назад возглавляемый им фонд издал первое издание этой книги, что дало возможность во втором издании изложить сравнительный анализ данных, демонстрирующих, как изменилась ситуация в Украине за год.

Он заметил, что, готовя сборник, фонд ставит целью обобщить статистическую информацию относительно Украины, а главное - сравнить данные с данными других стран мира, чего раньше практически никто не делал.

«В Украине много говорят о европейских стандартах, о приближении к Европейскому Союзу, а как понять, в действительности ли Украина приближается к европейским стандартам, если не проведем сравнительный анализ, о котором мы сейчас говорим», - отметил руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра, добавив, что сборник содержит обстоятельный ответ на этот вопрос.

Например, по данным Международного валютного фонда, в Украине ВВП по результатам 2010 года составлял 136 млрд. 561 миллион долларов США (вырос на 3,7%), в Европейском Союзе в 2010 ВВП составлял 16 триллионов 543 млрд. 219 млн. дол. США (1,9%), в России – 1 триллион 476 млрд. 912 млн. (4% рост), в Германии 3 триллиона 305 млрд. 898 млн. (3,3%), в Польше – 438 млрд. 884 млн. (3,4%).

В соответствии с рейтингом ведения бизнеса Украина находится после Гондураса на 19-м месте, на первом Сингапур, США и Грузия, а Беларусь занимает 10 место (источник Doingbusiness).

Также в сборнике приводятся последние данные правозащитной организации Freedom House, в которых Украина по рейтингу свободы признана частично свободной, а индекс свободы ухудшился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в сборнике подаются интересные показатели, например «iPod индекс», согласно которому Украина занимает третье место в мире по цене этого устройства. Если в Украине он стоит 248 дол., то в США - 149 дол. Дороже, чем в Украине, телефон продают только в России и Аргентине.

По данным Всемирного банка, в Украине количество пользователей мобильной связи на 100 чел. составляет 121, в США – 87, во Франции – 93, в Германии – 128, а больше всего в России – 141.

В то же время интернет-пользователей, по данным Internet World Stats, в Украине намного меньше, чем пользователей мобильной связи, - только 34 на 100 чел. В Великобритании таких 83, в Германии – 79, а в США – 77, а в ЕС в целом 67.

Также, в соответствии с данными производителями автомобилей и телефонов класса «люкс», Украина занимает четвертое место в мире по количеству официальных дилеров автомобилей класса «люкс» и на пятом – по количеству дилеров телефонов этого класса «люкс». На первых местах США, Россия и Германия.

Фонд также приводит интересную статистику из справочника Центрального разведывательного управления США. По его данным, в Украине коэффициент - количество мужчин на одну женщину в общем населении страны составляет 0,85. Такой же коэффициент и в России, в Китае – 1,06, в США - 0,97, в Таджикистане - 0,99.

Кроме того, в сборнике подается процентный показатель роста населения. Так, в Украине второй год подряд наблюдается уменьшение количества населения на уровне -0,5%. Имеет тенденцию к уменьшению население России (-0,1%), Беларуси (-0,2%), Германии (-0,3%), Молдовы (-0,8) и Грузии (-1,1%). Самыми быстрыми темпами увеличивается население в таких странах как Таджикистан (1,7), Узбекистан (1,6%), Китай только на седьмом месте с приростом населения (0,5%).

Статистика ЦРУ свидетельствует, что ожидаемая продолжительность жизни украинца составляет 68 лет, средний показатель по миру - 66 лет. Самая большая продолжительность жизни в Макао (84 года) и Японии (82 года).

Сборник будет распространяться бесплатно.