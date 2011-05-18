Банк «Таврика» запускает программу ипотечного кредитования первичного жилья от ЮЗТС в Киеве

Киев. 18 мая. УНИАН. Банк «Таврика» запускает программу ипотечного кредитования жилья на первичном рынке Киева, возводимого девелоперской компанией «Трест «Югозаптрансстрой» (ЮЗТС).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил и.о. председателя правления банка «Таврика» Анатолий ДРОБЯЗКО.

По его словам, партнер банка – компания ЮЗТС - в этом году планирует ввести в эксплуатацию 45 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, а также 13 тыс. кв. м жилья эконом-класса в столице и Киевской области. В частности, речь идет о жилищно-офисных комплексах бизнес-класса «Панорама на Печерске» (ул. Щорса, 44) и «Печерский квартал» (бул. Дружбы Народов, 14-16) в Киеве, жилкомплексе по ул. Соломенской, 15-а, коттеджном городке «Ясные зори» (Ирпень) и жилкомплекса эконом-класса «Яблуневий» (Буча).

А.ДРОБЯЗКО отметил, что программа предусматривает возможность кредитования приобретения жилья в жилкомплексах бизнес-класса и коттеджном городке «Ясные зори» в гривне сроком до 20 лет, с 40%-ным первоначальным взносом под 12,75% (комиссия за выдачу кредита – 1%).

При этом ипотечная программа приобретения жилья жилкомплекса в Буче предусматривает выдачу кредита сроком от 5 до 30 лет с 30%-ным первоначальным взносом под 15% (комиссия за выдачу кредита – 1%).

Руководитель банка добавил, что в результате новой ипотечной программы банк ожидает увеличения кредитного портфеля физлиц на 50 млн. грн.

В свою очередь управляющий директор компании по недвижимости ARPA Real Estate, которая реализует жилье в объектах ЮЗТС, Михаил АРТЮХОВ отметил, что ежемесячный платеж по программе, предлагаемой банком, сравним с суммой аренды жилья в спальных массивах Киева.

К примеру, по его подсчетам, при покупке 1-комнатной квартиры в жилкомплексе «Яблуневий» (Буча) площадью 48 кв. м и стоимостью 309,9 тыс. грн. средний ежемесячный платеж составит около 1,7 тыс. грн. (212 долл.), а стоимость аренды жилья в спальных районах Киева – около 2,9 тыс. грн. (370 долл.) в месяц.

По оценкам М.АРТЮХОВА, 45% потенциальных покупателей сегодня готовы инвестировать в строящееся первичное жилье при условии, что дом готов более чем на 75% и есть доступная ипотека.

Справка УНИАН. ПАО «Банк «Таврика» создано в 1991 году.

В 2010 году чистая прибыль ПАО «Банк «Таврика» выросла в 4,6 раза, по сравнению с 2009 годом, - до 5,203 млн. грн.

Согласно данным банка, на 1 апреля 2011 года основными акционерами банка были: ЗАО «Крымспецсервис», прямое и опосредованное участие – 12%; физлицо, прямое и опосредованное участие – 19%; физлицо, прямое и опосредованное участие – 12%.

Девелоперская компания "Трест "Югозаптрансстрой" (Киев) занимается строительством объектов промышленного и общественного назначения, жилищным строительством и строительством коммерческой недвижимости.

Компания с иностранными инвестициями ARPA Real Estate зарегистрирована летом 2009 года. Предоставляет профессиональные сервисы по покупке и продаже жилой недвижимости. Источники инвестиций – собственные средства и инвестиционные средства украинско-польской инвестиционной группы Vivex Capital Group.