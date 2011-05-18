Официальные веб-сайты органов исполнительной власти зачастую являются PR-департаментами их руководителей - мониторинг

Киев. 18 мая. УНИАН. Официальные веб-сайты органов исполнительной власти зачастую являются PR-департаментами их руководителей.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Для кого и для чего существуют официальные веб-сайты министерств?” координатор проектов Общественного информационно-методического центра «Вселенная» Виктор ГАРБАР по результатами мониторинга официальных веб-сайтов министерств Украины. Мониторинг проводился по методике, разработанной Гостелерадио Украины, и рекомендации относительно совершенствования постановления Кабинета министров №3 от 4 января 2002 года, которая определяет порядок обнародования в сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной власти. Мониторинг проведен в рамках выполнения проекта «Открытая власть. Совершенствование процедур обнародования в сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной власти».

«Сайты органов исполнительной власти, которые существуют на деньги налогоплательщиков, представляют собой пиар руководителей этих органов исполнительной власти», - сказал В.ГАРБАР. По его словам, под пиаром подразумевается упоминание о руководителе министерства или его заместителей в «любом контексте, чтобы не забывали фамилию».

Он отметил, что официальные веб-сайты органов исполнительной власти должны быть надежным и оперативным источником официальной информации и обеспечивать право граждан Украины на доступ к информации и на участие в управлении государственными делами.

В.ГАРБАР также отметил, что на веб-сайтах министерств должен быть обнародована информация о бюджете министерства и отчет о его использовании, вакантные должности.

По его словам, сайты министерств не интересны для людей, поскольку перепечатывают информацию из СМИ.

«Мы увидели, что постановление №3 от 4 января 2002 года, которым определяется порядок функционирования сайтов исполнительной власти, нуждается в коррекции, доработке, изменениях и дополнениях», - добавил он.

Кандидат юридических наук Александр СЕВЕРИН, в свою очередь, отметил, что своевременное обнародование информации о деятельности власти минимизирует возможность манипуляции общественным мнением. «Заранее информированное общество - это вооруженное общество, соответственно, кому-то этого не хочется. Не кому-то персонально, а это просто инерция системы »,- сказал он.

А.СЕВЕРИН отметил, что, в частности, сайт Президента Виктора ЯНУКОВИЧА не является сайтом Президента, а является сайтом В.ЯНУКОВИЧА. «Если Президент - это должностное лицо, которое является гарантом Конституции, прав и свобод граждан, то найти информацию, как он это гарантирует, на сайте очень тяжело», - сказал он.

Говоря об изменениях в законодательном поле Украины в связи со вступлением в силу изменений к Закону Украины «Об информации» и Закона Украины «О доступе к публичной информации» А.СЕВЕРИН отметил, что вся определенная законом публичная информация, распорядителями которой являются органы исполнительной власти, должна быть своевременно и в полном объеме обнародована на соответствующих официальных веб-сайтах.

В.ГАРБАР также сообщил, что самый плохой сайт имеет Министерство экологии, самый лучший - Министерство юстиции.