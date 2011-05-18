Издатели инициируют учреждение в Украине премии за лучшую детскую книгу

Киев. 18 мая. УНИАН. Издатели инициируют учреждение в Украине престижной премии за лучшую детскую книгу, которая должна способствовать развитию этого сектора литературы в нашей стране и дальнейшему росту заинтересованности ею за рубежом. Также они отмечают необходимость скорейшего утверждения общенациональной программы поддержки детского чтения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, которая состоялась в рамках IV литературно-художественного фестиваля «Киевская Баррикада» имени Юрка Покальчука (проходит в Киеве 17-21 мая), сказала президент ГО “Форум издателей” Леся КОВАЛЬ.

Она отметила, что очень рада тому, что организаторы фестиваля обратили внимание на тему маргинализации всего, что касается ребенка, детской тематики, детства – темы очень важной для жизни всех украинцев.

“Мы, проводя уже 5 лет отдельный детский форум, который называется Львовский детский фестиваль, столкнулись с тем, что, действительно, то, что делается в детской литературе, детском издании не интересует не только средства массовой информации, но и не интересует родителей детей, не интересует учителей и т.д. Это печальная истина, но пока мы ее не признаем, мы не сможем двигаться дальше, потому что мы не сможем понять, что делать дальше”, - сказала Л.КОВАЛЬ.

По ее убеждению, для решения проблемы нужно проводить различные акции и объединить усилия издателей, писателей, государства и общественности. В частности, учредить специальную премию.

“Нужно установить, я думаю какие-то престижные премии для детских книжек. И здесь мы также обратились бы и в Фонд Петра Порошенко, и в Фонд Рината Ахметова, в Фонд Пинчука и к другим, кто бы мог установить такую престижную книжную детскую премию. И это бы усилило престиж детской литературы и книгоиздания в целом”, - уверена президент ГО “Форум издателей”.

Она отметила важность объединения усилий всех институтов и организаций в вопросе детского чтения и детской литературы в Украине.

”Украине очень нужна комплексная программа поддержки детского чтения. Такие программы есть во всех развитых странах, которые заботятся о своем будущем”, - подчеркнула Л.КОВАЛЬ.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции художник Владислав ЕРКО, который представлял издательство “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, отметил, что уже сегодня украинские книги популярны за рубежом и получают международные премии в разных странах мира.

Народный депутат Олесь ДОНИЙ, который представлял одного из организаторов фестиваля “Киевская Баррикада» им. Ю.Покальчука - художественное объединение «Последняя Баррикада», - отметил, что, например, отдельные детские книги издательства “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” уже изданы на корейском языке и изданы непосредственно в Корее, а также на английском, которые продаются в Британии. “Парадокс, наша книга идет на Запад, потому что она красиво очень выглядит, но, к сожалению, нет мощной государственной рекламы, и не всегда она может дойти из-за отсутствия книжных магазинов до городка и до села”, - подчеркнул О.ДОНИЙ.

Л.КОВАЛЬ, говоря об основных путях выхода из ситуации, выразила убеждение, что государству необходимо, прежде всего, обеспечить отечественными детскими книгами существующие библиотеки.

“Призываю вас, как депутата, сагитировать других депутатов, обратить внимание на библиотеки. Библиотеки есть в каждом селе, и должна быть нормально обеспечена библиотека и там, и в каждой школе”, - сказала она, обращаясь к О.ДОНИЮ. «Это лучший способ привлечь детей к чтению», - убеждена Л.КОВАЛЬ. “Потому что, сколько бы мы ни агитировали детей, но если им негде эту книжку взять, читать они ее не будут”, - сказала она и обратилась с просьбой, предложить эту тему на ближайших парламентских слушаниях.

“Ну и общенациональная программа поддержки чтения, комплексная. Она разработана”, - отметила президент “Форума издателей”.

Как сообщал УНИАН, 17-21 мая в Киеве проходит фестиваль «Киевская Баррикада» им. Юрка Покальчука, главной целью которого является популяризация современной украинской литературы.

Организаторы фестиваля: Художественное объединение «Последняя Баррикада», Благотворительный фонд Петра Порошенко, МБФ «Моя Украина».

В рамках “Киевской баррикады” проходят ежедневные пресс-конференции в УНИАН с прямой трансляцией на “5-м канале” с участием известных литераторов, а также литературные встречи в школах, в университетах города. 20 мая с участием групп «Тартак», «Скай», «Танок на Майдане Конго» состоится большой музыкальный концерт на Софийской площади.

А 21 мая состоится «Ночь поэзии» под открытым небом. Акция будет проходить возле памятника княгине Ольге на Михайловской площади. Будут выступления литераторов, музыкальное сопровождение бардов, огненное шоу.