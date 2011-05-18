«Общевоинский союз Украины» намерен уже сейчас начать подготовку к акции «Георгиевская ленточка-2012» в Украине

Киев. 18 мая УНИАН. Всеукраинская общественная организация "Общевоинский союз Украины" намерена уже сейчас начать подготовку к акции «Георгиевская ленточка-2012» в Украине

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ВГО, народный депутат Украины пятого созыва, полковник Олег КАЛАШНИКОВ.

"Уже сегодня, сразу же после окончания «Георгиевской ленточки-2011», мы обращаемся к соотечественникам и приглашаем принять участие в подготовке к проведению «Георгиевской ленточки-2012» в Украине", - сказал О.КАЛАШНИКОВ.

По его словам, «Общевоинский союз Украины» принял решение не закрывать информационные центры «Георгиевской ленточки-2011» и продолжить их работу "для объединения и консолидации потенциала всех антифашистских сил с целью противодействия зарождающемуся неонацизму и фашизму в Украине".

Совет «Общевоинского союза Украины» принял решение в течение года на всех мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, чествованию ветеранов, воспитанию патриотизма и противодействию неонацизму, использовать георгиевскую ленточку как современный и актуальный символ Победы над фашизмом вместе с Красным знаменем Победы.

Также О.КАЛАШНИКОВ сообщил, что возглавляемая им организация намерена 22 июня провести акцию, посвященную 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны, с использованием красных флагов.

По словам О.КАЛАШНИКОВА, в Киеве 9 мая «Общевоинский союз Украины» провел традиционный многотысячный митинг на площади у станции метро «Арсенальная» с распространением георгиевских ленточек, после чего участники митинга торжественной колонной под Знаменем Победы прошли к Вечному огню и музею Великой Отечественной войны. На территории музея были развернуты полевые кухни, предоставленные командованием Внутренних войск МВД Украины, где все желающие могли продолжить общение под фронтовые песни.

В региональных организациях «Общевоинского союза Украины» состоялись праздничные мероприятия с распространением георгиевских ленточек, которые были согласованы с областными и городскими госадминистрациями и получили их полную поддержку.

Во Львове, по словам О.КАЛАШНИКОВА, городская организация «Общевоинского союза Украины» смогла преодолеть «кордоны фашиствующих молодчиков и возложить венок от организации с георгиевской ленточкой на Холме Славы».

Также «Общевоинский союз Украины» выступил с заявлением, осуждающим «неонацистские действия маргинальных политических партий и общественных объединений».

«Лозунги акции «Я помню! Я горжусь!», «Победа деда – моя Победа!» сегодня как никогда призывают каждого честного человека встать на защиту будущего нашего Отечества и объединиться перед попытками героизации нацизма, реабилитации предателей и коллаборационистов, фашизации современной Украины. Для нас, настоящих патриотов Украины, георгиевская ленточка – это еще одно напоминание о том, что историческую правду мы никогда не позволим предать забвению. Мы не позволим забыть о том, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого столетия. Для нас это еще одна возможность утвердительно заявить, чьими наследниками мы остаемся, кем и чем мы должны гордиться, память о ком обязаны беречь. Георгиевская ленточка ассоциируется для нас с гвардейской ленточкой и рассматривается «Общевоинским союзом Украины» как отличие наиболее ответственных, активных, преданных своему народу, своей великой героической истории и неравнодушных к судьбе Отечества сограждан», отмечается в заявлении.

*** «Георгиевская ленточка» - общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Акця проходит с 2005 года в странах СНГ. Она проводится ежегодно с 24 апреля по 12 мая.