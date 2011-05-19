Ситуация с Луценко свидетельствует, что политическая борьба превратилась в войну – эксперт

Киев. 19 мая. УНИАН. Президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ считает, что ситуация с содержанием экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО под стражей свидетельствует, что политическая борьба в Украине превратилась в политическую войну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЖДАНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Ситуация с ЛУЦЕНКО свидетельствует даже не о новых правилах в политике, а об отсутствии правил. И это уже превратилась в войну, в ходе которой политических оппонентов уничтожают физически”, - отметил он.

И.ЖДАНОВ выразил мнение, что европейское сообщество и Соединенные Штаты внимательно наблюдают за процессами в Украине и могут применить санкции, если права человека и дальше будут нарушаться. “И если, не дай Бог, что-то произойдет с ЛУЦЕНКО, то в Украине будет такая же ситуация, как в Беларуси, где чиновникам запрещен въезд в Европу и США ,и арестованы их зарубежные счета”, - считает он.

По словам И.ЖДАНОВА, сегодня социологи констатируют рост протестных настроений в Украине, которые связаны с экономическими проблемы, поэтому если власть будет и дальше делать ошибки, то общество будет все больше осознавать необходимость изменения руководства государства за счет отставки и перевыборов. “Поэтому ЛУЦЕНКО — это камешек, который может запустить в Украине лавину. И это должны понимать наши власть предержащие”, - отметил он.

По мнению эксперта, в ситуации с Ю.ЛУЦЕНКО власть загнала себя в ловушку и ей надо искать такой выход, чтобы не показать свою слабость. Таким выходом, предложенным руководителем парламентской фракции НУ-НС Николаем МАРТЫНЕНКО, может стать сбор подписей от депутатов всех фракций с обращением в суду с просьбой изменить меру меры пресечения Ю.ЛУЦЕНКО. “Это нормальных выход, и надо идти этим путем”, - убежден И.ЖДАНОВ.

Он отметил, что никому не понятно, почему Ю.ЛУЦЕНКО и до сих пор содержится под стражей, ведь человек, который не может встать с постели, не может повлиять на ход следствия.

В то же время эксперт призвал Ю.ЛУЦЕНКО прекратить голодовку, поскольку продолжение может быть фатальным для его жизни.